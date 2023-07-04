Имущество разорившегося экс-депутата Госдумы распродают в Челябинске

Имущество разорившегося экс-депутата Госдумы Юсупова распродают в Челябинске

Покупателей будут ждать месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вновь выставили на продажу долю экс-депутата Госдумы РФ от Башкортостана Марселя Юсупова в компании «Космос». Торги продлятся по 8 августа включительно, сообщается на сайте «Федресурс».

«Организатор торгов — финансовый управляющий Козлов Андрей Николаевич сообщает о продаже, принадлежащего Юсупову Марселю Харисовичу имущества, на торгах посредством публичного предложения. Лот № 1 — доля (34%) в уставном капитале ООО „Космос“. Прием заявок на участие в торгах осуществляется 4 июля с 16:00 до того же времени 8 августа 2023 года», — говорится в опубликованном уведомлении.

Как следует из текста, начальная цена продажи — 136 миллионов 80 тысяч рублей. Каждую неделю в момента начала приема заявок она будет снижаться на 10%, пока не достигнет 60% от начальной объявленной суммы.

Компания-банкрот владеет частью отеля «ПаркСити» на улице Лесопарковой в центре Челябинске. Кроме гостиничных номеров в перечень собственности вошли бассейн, сауны, офисные помещения, техника и прочее. Впервые актив выставили на торги в 2019 году за 151 млн рублей, но никто им не заинтересовался. Нынешняя попытка — уже пятая по счету.

Юсупов родился в Челябинске. Бывший парламентарий является сыном Хариса Юсупова, известного тренера сборных команд СССР по дзюдо. В Госдуме Юсупов-младший работал с 2007-го по 2016 год.