В Кургане медработники массово судятся со структурой МВД из-за зарплаты

В Кургане сотрудники медсанчасти МВД подали массовый иск к работодателю

Медработники судятся с курганской медсанчастью МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи и другой персонал медсанчасти МВД по Курганской области подали массовый иск к работодателю. Сотрудники добиваются отмены проверки и оценки условий труда, из-за которых они лишились дополнительных выплат. Информация размещена в системе ГАС «Правосудие»

«Гражданские дела. Ответчик — ФКУЗ МСЧ МВД России по Курганской области. Споры, возникающие из трудовых отношений. Дела об оплате труда, о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат», — говорится в судебной картотеке. Среди истцов значатся более 50 врачей и медсестер медсанчасти. Иск касается проверок семилетней давности, после которых медработникам отказали в дополнительном оплачиваемом отпуске и надбавках за вредность. В качестве ответчика также указана организация, проводившая проверку условий труда.

В настоящее время дело рассматривается в апелляционном заседании. Медучреждение пытается опротестовать решение первой инстанции, частично удовлетворившей требования работников. «Ответчик ФКУЗ „МСЧ МВД Российской Федерации по Курганской области“ в апелляционной жалобе просит решение суда отменить, принять по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», — рассказали редакции в пресс-службе Курганского областного суда. Ближайшее слушание по делу состоится 17 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская больница судилась с врачом. Медучреждение пыталось взыскать штраф с девушки, отказавшейся вернуться на работу после обучения по целевому договору.