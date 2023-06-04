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Курганская больница не смогла оштрафовать врача, отказавшуюся работать после обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, терапевт, стетоскоп, медицина, клиника, педиатр, медицинский инструмент, врач, больница, педиатрическое отделение, доктор
Курганский врач избежала штрафа после отказа работать в районной больнице Фото:

Межрайонная больница №8 города Щучье (Курганская область) не смогла взыскать штраф с врача, отказавшейся вернуться на работу после обучения по договору. Информация появилась на сайте районного суда.

«Рассмотрено гражданское дело по иску медицинского учреждения к гр. А. о взыскании расходов на обучение <…> В требованиях о взыскании штрафа суд отказал», — сообщили в суде. Больница требовала от медработника вернуть деньги за обучение и двойной штраф за нарушение условий договора, заключенного в 2015 году.

Сотрудники больницы пошли в суд, когда девушка не вернулась на обязательную отработку после обучения на врача в Челябинске. По условиям договора, после получения диплома она должна была отработать в больнице три года или возместить расходы на обучение.

Больница потребовала возместить расходы на обучение в размере 91,5 тысяч рублей. Кроме этого, медучреждение требовало оштрафовать молодого врача на 183 тысячи.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и удовлетворил требования лишь частично. Врач должна будет возместить только расходы на обучение. Платить штраф ей не придется, поскольку данная возможность не предусмотрена законодательством, действовавшим на дату заключения между сторонами соглашения о целевом обучении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медработник судится из-за подъемных. Фельдшера пригласили возглавить медпункт, а затем отказали в подъемных из-за того, что медик не сменил прописку.

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Межрайонная больница №8 города Щучье (Курганская область) не смогла взыскать штраф с врача, отказавшейся вернуться на работу после обучения по договору. Информация появилась на сайте районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску медицинского учреждения к гр. А. о взыскании расходов на обучение <…> В требованиях о взыскании штрафа суд отказал», — сообщили в суде. Больница требовала от медработника вернуть деньги за обучение и двойной штраф за нарушение условий договора, заключенного в 2015 году. Сотрудники больницы пошли в суд, когда девушка не вернулась на обязательную отработку после обучения на врача в Челябинске. По условиям договора, после получения диплома она должна была отработать в больнице три года или возместить расходы на обучение. Больница потребовала возместить расходы на обучение в размере 91,5 тысяч рублей. Кроме этого, медучреждение требовало оштрафовать молодого врача на 183 тысячи. Суд рассмотрел обстоятельства дела и удовлетворил требования лишь частично. Врач должна будет возместить только расходы на обучение. Платить штраф ей не придется, поскольку данная возможность не предусмотрена законодательством, действовавшим на дату заключения между сторонами соглашения о целевом обучении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медработник судится из-за подъемных. Фельдшера пригласили возглавить медпункт, а затем отказали в подъемных из-за того, что медик не сменил прописку.
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