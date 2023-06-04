Курганская больница не смогла оштрафовать врача, отказавшуюся работать после обучения

05 июня 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Курганский врач избежала штрафа после отказа работать в районной больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Межрайонная больница №8 города Щучье (Курганская область) не смогла взыскать штраф с врача, отказавшейся вернуться на работу после обучения по договору. Информация появилась на сайте районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску медицинского учреждения к гр. А. о взыскании расходов на обучение <…> В требованиях о взыскании штрафа суд отказал», — сообщили в суде. Больница требовала от медработника вернуть деньги за обучение и двойной штраф за нарушение условий договора, заключенного в 2015 году. Сотрудники больницы пошли в суд, когда девушка не вернулась на обязательную отработку после обучения на врача в Челябинске. По условиям договора, после получения диплома она должна была отработать в больнице три года или возместить расходы на обучение. Больница потребовала возместить расходы на обучение в размере 91,5 тысяч рублей. Кроме этого, медучреждение требовало оштрафовать молодого врача на 183 тысячи. Суд рассмотрел обстоятельства дела и удовлетворил требования лишь частично. Врач должна будет возместить только расходы на обучение. Платить штраф ей не придется, поскольку данная возможность не предусмотрена законодательством, действовавшим на дату заключения между сторонами соглашения о целевом обучении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медработник судится из-за подъемных. Фельдшера пригласили возглавить медпункт, а затем отказали в подъемных из-за того, что медик не сменил прописку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Межрайонная больница №8 города Щучье (Курганская область) не смогла взыскать штраф с врача, отказавшейся вернуться на работу после обучения по договору. Информация появилась на сайте районного суда. «Рассмотрено гражданское дело по иску медицинского учреждения к гр. А. о взыскании расходов на обучение <…> В требованиях о взыскании штрафа суд отказал», — сообщили в суде. Больница требовала от медработника вернуть деньги за обучение и двойной штраф за нарушение условий договора, заключенного в 2015 году. Сотрудники больницы пошли в суд, когда девушка не вернулась на обязательную отработку после обучения на врача в Челябинске. По условиям договора, после получения диплома она должна была отработать в больнице три года или возместить расходы на обучение. Больница потребовала возместить расходы на обучение в размере 91,5 тысяч рублей. Кроме этого, медучреждение требовало оштрафовать молодого врача на 183 тысячи. Суд рассмотрел обстоятельства дела и удовлетворил требования лишь частично. Врач должна будет возместить только расходы на обучение. Платить штраф ей не придется, поскольку данная возможность не предусмотрена законодательством, действовавшим на дату заключения между сторонами соглашения о целевом обучении. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области медработник судится из-за подъемных. Фельдшера пригласили возглавить медпункт, а затем отказали в подъемных из-за того, что медик не сменил прописку.