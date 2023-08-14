Московские защитники Гайсина, чьи активы хотят изъять в пользу государства, попросили сменить судью

14 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Юристы просили об отложении судебного разбирательства, но получили отказ Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Юристы бизнесмена Малика Гайсина, который выступает ответчиком по делу об изъятии у него в пользу государства нескольких активов, заявили отвод судье. По их мнению, судья допустила грубые нарушения, чем вызвала сомнения в беспристрастности. Заседание по делу Гайсина стартовало в Ленинском районном суде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «В ходе судебного заседания были допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса, которые вызывают сомнения в беспристрастности судьи. Например, суд отказал в отложении судебного разбирательства, хотя Гайсин получил уведомление [о судебном заседании] за один рабочий день, то есть был не заблаговременно уведомлен о судебном заседании, а значит не имел возможности ознакомиться с материалами дела и подготовить свою позицию», — заявил представитель бизнесмена Антон Демченко. Тем не менее, суд в удовлетворении ходатайства отказал. В Ленинском районном суде стартовало первое заседание по гражданскому делу Малика Гайсина. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Сам Гайсин назвал иск необоснованным. Его интересы защищают юристы московской компании, которая занималась делами Башнефти и Natura Siberica. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юристы бизнесмена Малика Гайсина, который выступает ответчиком по делу об изъятии у него в пользу государства нескольких активов, заявили отвод судье. По их мнению, судья допустила грубые нарушения, чем вызвала сомнения в беспристрастности. Заседание по делу Гайсина стартовало в Ленинском районном суде Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «В ходе судебного заседания были допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса, которые вызывают сомнения в беспристрастности судьи. Например, суд отказал в отложении судебного разбирательства, хотя Гайсин получил уведомление [о судебном заседании] за один рабочий день, то есть был не заблаговременно уведомлен о судебном заседании, а значит не имел возможности ознакомиться с материалами дела и подготовить свою позицию», — заявил представитель бизнесмена Антон Демченко. Тем не менее, суд в удовлетворении ходатайства отказал. В Ленинском районном суде стартовало первое заседание по гражданскому делу Малика Гайсина. В конце июля Генпрокуратура РФ предъявила иск к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Сам Гайсин назвал иск необоснованным. Его интересы защищают юристы московской компании, которая занималась делами Башнефти и Natura Siberica.