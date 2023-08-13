Русская община готовит петицию об отмене концерта Дианы Арбениной в Сургуте

Русская община намерена сорвать концерт «Ночных снайперов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организация «Русская община» по ХМАО намерена добиться отмены концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Сургуте, который должен пройти в октябре. Представители общины готовят соответствующую петицию. Об этом организация сообщила в своем telegram-канале.

Появление рок-группы на сцене в городском Ледовом Дворце спорта ожидается 23 октября. Однако «Русская община» выступила против приезда вокалистки Дианы Арбениной в Сургут.

«Нужно сделать все, чтобы отменить концерт данного персонажа и привлечь организаторов. О чем вообще думают люди, да еще и Ледовой Дворец спорта — большой вопрос. Пока наши парни гибнут на фронте, они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги», — заявил представитель «Русской общины».

Он также добавил, что петицию об отмене концерта запустят сразу, когда она будет готова. Кроме того, общественники грозятся лично записать видеообращение.

В настоящее время билеты на концерт «Ночных снайперов» уже доступны для продажи. По данным КТЦ «АКС-север», через который продаются билеты, информации от организаторов об отмене концерта не было.«Вчера на кассу звонил неадекватный мужчина, возмущался насчет концерта Арбениной. Но мы не являемся организаторами мероприятия», — прокомментировали в «АКС-север».