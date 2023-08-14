Минэкономразвития России и Росавиация взялись за дело о застрявших свердловчанах в Анталье

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, стоянка самолета, двигатель самолета, ssj100, суперджет
Застравяших путешественников туроператоры вывезут на дополнительном рейсе Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Минэкономразвития России (МЭР РФ) разбирается с задержками рейсов аваикомпании Red Wings, из-за которой около 800 человек не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно. Также представители МЭР РФ находятся на связи с Генконсульством России в Анталии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

«Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталии из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings. Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах», — сказано в сообщении.

Кроме этого, за ситуацией следит Росавиация. «Для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний», — поясняют в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Поэтому там застряли порядка 400 пассажиров и еще — 410 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В данный момент туристы, ожидающие вылета в Турцию, размещены в отеле и обеспечены питанием. За туристами из Турции вылетит отдельный борт, а рейс назначен на 15 августа в 01:55 минут местного времени.

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Минэкономразвития России (МЭР РФ) разбирается с задержками рейсов аваикомпании Red Wings, из-за которой около 800 человек не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно. Также представители МЭР РФ находятся на связи с Генконсульством России в Анталии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства «Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталии из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings. Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах», — сказано в сообщении. Кроме этого, за ситуацией следит Росавиация. «Для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний», — поясняют в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Поэтому там застряли порядка 400 пассажиров и еще — 410 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В данный момент туристы, ожидающие вылета в Турцию, размещены в отеле и обеспечены питанием. За туристами из Турции вылетит отдельный борт, а рейс назначен на 15 августа в 01:55 минут местного времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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