Минэкономразвития России и Росавиация взялись за дело о застрявших свердловчанах в Анталье

Застравяших путешественников туроператоры вывезут на дополнительном рейсе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Минэкономразвития России (МЭР РФ) разбирается с задержками рейсов аваикомпании Red Wings, из-за которой около 800 человек не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно. Также представители МЭР РФ находятся на связи с Генконсульством России в Анталии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

«Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталии из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings. Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах», — сказано в сообщении.

Кроме этого, за ситуацией следит Росавиация. «Для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний», — поясняют в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что туристы не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Поэтому там застряли порядка 400 пассажиров и еще — 410 в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В данный момент туристы, ожидающие вылета в Турцию, размещены в отеле и обеспечены питанием. За туристами из Турции вылетит отдельный борт, а рейс назначен на 15 августа в 01:55 минут местного времени.