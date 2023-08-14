Двигатель применяется в широком диапазоне военной техники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска покажет на форуме «Армия» в Москве самый массовый танковый двигатель, не имеющий мировых аналогов. Как отметили в пресс-службе предприятия, преимуществами являются мощность и способность работать в разных условиях.

«На форуме „Армия — 2023“ завод „ЧТЗ-Уралтрак“ представит свой самый массовый танковый двигатель В92С2. По ряду показателей он является лучшим в мире. Отличается высокой удельной мощностью и хорошо адаптирован для эксплуатации в экстремальных природно-климатических условиях», — отметили на заводе.

Технику представят в павильоне «Уралвагонзавода». Посетители стенда увидят натурный образец V-образного, 12-цилиндрового, четырехтактного многотопливного дизельного двигателя. Он применяется в различных видах бронетанковых вооружений: модернизированных танках Т-72б3М, в разных модификациях Т-90, боевых машинах поддержки танков «Терминатор», инженерных машинах разграждения ИМР-3, ИМР-2МА, боевых машинах разминирования БМР-3М, бронированных ремонтно-эвакуационных машинах МТУ-72 и других.

Совершенствовать двигатель начали в 1990-х годах, чтобы получить заказ Индии. В итоге вместо применявшегося двигателя мощностью 840 лошадиных сил разработали 1000-сильную модель. В 1999 году оснащенный ею танк Т-90С прошел испытания на бездорожье в пустыне Тар при температуре плюс 53 градуса. Три танка проехали более двух тысяч километров, преодолевая песчаные барханы высотой 10 — 15 метров.

Серийный выпуск двигателя начат в ноябре 1999 года. С момента серийного освоения конструкторы специализированного конструкторского бюро по двигателестроению «Трансдизель» помогли улучшить основные характеристики. Ряд спроектированных на базе исполнений двигателя обеспечил мощность 1130 лошадиных сил. И. о. гендиректора Елена Тихомирова отметила, что модернизация продолжается.

Форум «Армия» проходит в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. На стенде Челябинской области представлено более 11 компаний. Делегацию на мероприятии возглавил губернатор Алексей Текслер.

Двигатель из Челябинска на заводе продолжают модернизировать Фото: пресс-служба завода «ЧТЗ-Уралтрак»

Челябинская область активно представлена на форуме, проходящем в Москве с 14 по 20 августа Фото: пресс-служба завода «ЧТЗ-Уралтрак»