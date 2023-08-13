Челябинские заводы на форуме «Армия» покажут созданную технику из российских комплектующих

Челябинцы на форуме покажут разработки из комплектующих РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Заводы Челябинской области с 14 по 20 августа покажут на форуме «Армия» в Москве созданную из российских комплектующих технику. Как рассказали в пресс-службе минпрома региона, участие в мероприятии примет делегация во главе с губернатором Алексеем Текслером.

«На коллективном стенде региона свои разработки представляют 11 промышленных предприятий. Челябинская техника создана из российских комплектующих. Делегацию возглавит Алексей Текслер», — отметили в минпроме.

Завод «Соединитель» из Миасса покажет участникам разъемы для ВПК и других компаний, обеспечивающие передачу данных со скоростью до 10 Гбит в секунду. Вилки и розетки линейки позволят отказаться от импорта, превосходя его по стойкости к внешним воздействиям. Среди миасских предприятий также «СпецАгрегат» с фрезерно-роторным снегоочистителем «ФРС» на базе шасси «Урал». Модель имеет повышенную надежность.

Компания «ГИРД» презентует автодом на шасси «Урал — 5557». Автономные системы техники обеспечат комфортное и безопасное проживание при отсутствии внешних источников электроэнергии, воды и других ресурсов. Среди других участников есть завод «Полет» с системами навигации и посадки для аэродромов, магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» с конструкцией быстровозводимого блиндажа. Завод «Челябкрансервис» продемонстрирует кран на железнодорожном ходу «ФМ — 150» грузоподъемностью до 200 тонн. Разработка поможет ликвидировать последствия аварий на железнодорожных путях. Телескопическая стрела впервые сконструирована в истории краностроения РФ.

На форуме свои разработки презентует ГРЦ имени Макеева, которое выставит на обозрение макет многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона» и другие разработки. Также посетители выставки ознакомятся с двигателями спецназначения завода «ЧТЗ-Уралтрак», входящего в состав госкорпорации «Уралвагонзавод». Предприятие «НПО „Андроидная техника“» из Магнитогорска познакомит с новыми дронами и линейкой двигателей для беспилотников.

Форум начнет работу в подмосковной Кубинке. Организатором выступило Минобороны РФ.