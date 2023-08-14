Путин: Россия открыта к международному сотрудничеству в военной сфере

Президент России Владимир Путин выразил готовность РФ к дальнейшему развитию международного сотрудничества во военной сфере. Глава государства заявил об этом в своем обращении на форуме «Армия-2023».
«Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, которые стремятся сохранить свою независимость и осуществлять независимый путь развития.
Владимир Путин отметил, что это заявление подчеркивает открытость России к диалогу и сотрудничеству в области оборонной сферы. Москва предлагает своим партнерам разнообразие современного оружия и готова развивать военное сотрудничество, включая проведение совместных военных учений, заключил президент.
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