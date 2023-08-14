Путин: Россия открыта к международному сотрудничеству в военной сфере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия стремится к сотрудничеству со всеми суверенными странами, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин выразил готовность РФ к дальнейшему развитию международного сотрудничества во военной сфере. Глава государства заявил об этом в своем обращении на форуме «Армия-2023».

«Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, которые стремятся сохранить свою независимость и осуществлять независимый путь развития.

Владимир Путин отметил, что это заявление подчеркивает открытость России к диалогу и сотрудничеству в области оборонной сферы. Москва предлагает своим партнерам разнообразие современного оружия и готова развивать военное сотрудничество, включая проведение совместных военных учений, заключил президент.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин выразил готовность РФ к дальнейшему развитию международного сотрудничества во военной сфере. Глава государства заявил об этом в своем обращении на форуме «Армия-2023». «Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, которые стремятся сохранить свою независимость и осуществлять независимый путь развития. Владимир Путин отметил, что это заявление подчеркивает открытость России к диалогу и сотрудничеству в области оборонной сферы. Москва предлагает своим партнерам разнообразие современного оружия и готова развивать военное сотрудничество, включая проведение совместных военных учений, заключил президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...