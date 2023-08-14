Путин: Россия открыта к международному сотрудничеству в военной сфере

14 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Россия стремится к сотрудничеству со всеми суверенными странами, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил готовность РФ к дальнейшему развитию международного сотрудничества во военной сфере. Глава государства заявил об этом в своем обращении на форуме «Армия-2023». «Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, которые стремятся сохранить свою независимость и осуществлять независимый путь развития. Владимир Путин отметил, что это заявление подчеркивает открытость России к диалогу и сотрудничеству в области оборонной сферы. Москва предлагает своим партнерам разнообразие современного оружия и готова развивать военное сотрудничество, включая проведение совместных военных учений, заключил президент.

Президент России Владимир Путин выразил готовность РФ к дальнейшему развитию международного сотрудничества во военной сфере. Глава государства заявил об этом в своем обращении на форуме «Армия-2023». «Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества со всеми», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, которые стремятся сохранить свою независимость и осуществлять независимый путь развития. Владимир Путин отметил, что это заявление подчеркивает открытость России к диалогу и сотрудничеству в области оборонной сферы. Москва предлагает своим партнерам разнообразие современного оружия и готова развивать военное сотрудничество, включая проведение совместных военных учений, заключил президент.