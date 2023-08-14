В челябинском детском центре повар развратил девочку-подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Мужчина полез целоваться к девочке Фото:

В детском оздоровительном центре в Усть-Катаве (Челябинская область) повар развратил девочку-подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Повар полез целовать 15-летнюю девочку. Взаимностью она не ответила. Подросток рассказала обо всем родителям. Сейчас силовики пытаются выяснить причины поступка 60-летнего повара», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девочка была коллегой повара. Они вместе работали в центре, обеспечивая детям соответствующее пребывание. Сейчас в отношении мужчины ведется проверка. Готовятся возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В детском оздоровительном центре в Усть-Катаве (Челябинская область) повар развратил девочку-подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Повар полез целовать 15-летнюю девочку. Взаимностью она не ответила. Подросток рассказала обо всем родителям. Сейчас силовики пытаются выяснить причины поступка 60-летнего повара», — рассказал источник. По данным URA.RU, девочка была коллегой повара. Они вместе работали в центре, обеспечивая детям соответствующее пребывание. Сейчас в отношении мужчины ведется проверка. Готовятся возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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