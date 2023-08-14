В челябинском детском центре повар развратил девочку-подростка

В детском оздоровительном центре в Усть-Катаве (Челябинская область) повар развратил девочку-подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Повар полез целовать 15-летнюю девочку. Взаимностью она не ответила. Подросток рассказала обо всем родителям. Сейчас силовики пытаются выяснить причины поступка 60-летнего повара», — рассказал источник.
По данным URA.RU, девочка была коллегой повара. Они вместе работали в центре, обеспечивая детям соответствующее пребывание. Сейчас в отношении мужчины ведется проверка. Готовятся возбудить уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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