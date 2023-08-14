В Тюмени рассказали, когда в поликлиники поступит дефицитная вакцина от «свинки»

Вакцина от «свинки» поступит в тюменские поликлиники в сентябре

Вакцина поступит в поликлиники Тюмени уже в начале осени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита («свинки») поступит в тюменские поликлиники в начале осени. Об этом заявили в Росздравнадзоре по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в городе уже несколько месяцев нет этого препарата.

«Для вакцинации населения против эпидемического паротита в рамках Национального календаря имеется необходимое количество вакцины. Ближайшая поставка вакцины против кори, краснухи, эпидемического паротита в Тюменскую область ожидается в сентябре текущего года», — рассказали в ведомстве.

Вакцинация против эпидемического паротита («свинки») осуществляется одновременно с вакцинацией против кори и коревой краснухи в один и шесть лет, в дальнейшем прививки необходимо ставить только в очагах заболевания. В нескольких тюменских поликлиниках заявили о дефиците препарата.