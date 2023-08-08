08 августа 2023

В тюменских поликлиниках закончилась вакцина от «свинки»

© Служба новостей «URA.RU»
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О дефиците завили сразу в нескольких поликлиниках города Фото:

В детских поликлиниках Тюмени закончилась вакцина от эпидемического паротита, который в народе называют «свинкой». Об этом корреспонденту URA.RU заявили источники, близкие к здравоохранению.

«В нашей поликлинике вакцины от кори и паротита нет уже недели 2-3. Она ставится детям в год и ревакцинация в шесть лет», — рассказала участковый педиатр поликлиники №4 города Тюмени.

Исчезновение вакцины от «свинки» подтвердили и в поликлинике №17. Там сообщили, что вакцины нет и о точных причинах ее дефицита говорить отказались.

Вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи (КПК) входит в Национальный календарь прививок (НКП). Ее ставят детям в один год и вводят повторно в шесть лет.

В рамках НКП прививки ставят бесплатно, по программе ОМС. URA.RU направило запрос о наличии вакцины в медучреждениях города в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Также запрос направлен в управление Росздравнадзора по региону.

Ранее в тюменских поликлиниках и частных медицинских центрах заявили о дефиците вакцины от ветряной оспы. Импортный препарат «Варилрикс» отсутствует в учреждениях уже несколько месяцев.

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В детских поликлиниках Тюмени закончилась вакцина от эпидемического паротита, который в народе называют «свинкой». Об этом корреспонденту URA.RU заявили источники, близкие к здравоохранению. «В нашей поликлинике вакцины от кори и паротита нет уже недели 2-3. Она ставится детям в год и ревакцинация в шесть лет», — рассказала участковый педиатр поликлиники №4 города Тюмени. Исчезновение вакцины от «свинки» подтвердили и в поликлинике №17. Там сообщили, что вакцины нет и о точных причинах ее дефицита говорить отказались. Вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи (КПК) входит в Национальный календарь прививок (НКП). Ее ставят детям в один год и вводят повторно в шесть лет. В рамках НКП прививки ставят бесплатно, по программе ОМС. URA.RU направило запрос о наличии вакцины в медучреждениях города в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Также запрос направлен в управление Росздравнадзора по региону. Ранее в тюменских поликлиниках и частных медицинских центрах заявили о дефиците вакцины от ветряной оспы. Импортный препарат «Варилрикс» отсутствует в учреждениях уже несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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