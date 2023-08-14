Оппонент мэра Екатеринбурга использует его рейтинг для победы на выборах. Фото

14 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Узнаваемость Константина Киселева несопоставима с узнаваемостью мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Константин Киселев («Яблоко»), представляющий на выборах в думу Екатеринбурга оппонирующий мэру Алексею Орлову альянс, пытается использовать узнаваемость градоначальника для победы. В Кировском районе заметили фейковые плакаты, на которых Киселев изображен вместе с главой города. За основу неизвестные авторы взяли снимки (настоящие) Орлова с депутатом Алексеем Вихаревым. Они — фронтмены списка «Единой России»: Орлов на первом месте, Вихарев на четвертом, также он выдвинут по одномандатному округу №19 (Орджоникидзевский район). Билборды с их изображениями появились на улицах в конце июля. А билборды с Орловым и Киселевым заметили накануне — в границах округа №9, где идет Киселев (он также возглавляет список «Яблока»). Их сейчас активно зачищают. В telegram-канале «Яблока» тут же появилось сообщение: «Неизвестные „пиарщики“ решили поднять рейтинг ЕР путем совместного размещения фотографий мэра Екатеринбурга Орлова и лидера списка „Яблока“». При этом источник URA.RU, близкий к городскому избирательному штабу, заверил, что политтехнологи Орлова к этой акции отношения не имеют. И тому есть математическое подтверждение: по недавно проведенным соцопросам, за Орлова готовы проголосовать 30% горожан, за Киселева — лишь 8% (и это исключительно в округе, где он пиарится несколько недель). «Очевидно, это попытка „выехать“ на якобы существующей поддержке от более популярного политика. К тому же стоит обратить внимание, что такая пиар-акция — не дешевое удовольствие», — объяснил собеседник, имея в виду, что Киселева, как и нескольких других соперничающих с Орловым кандидатов, поддерживает миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Согласно этой — пока основной — версии, нанятые при поддержке Кочеткова пиарщики пошли на ухищрение. Для маскировки в нескольких других районах города якобы они разместили такие же плакаты с другими кандидатами, не имеющими отношения к антимэрскому штабу: Михаилом Вечкензиным (промэрская команда Вихарева), Викторией Ивачевой и Романом Ступниковым из КПРФ. Такие плакаты заметили в Кировском районе Екатеринбурга Фото: читатель URA.RU Их сейчас активно зачищают Фото: читатель URA.RU С Киселевым и Викторией Ивачевой мэр не фотографировался Фото: читатель URA.RU Как и с Романом Ступниковым Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Константин Киселев («Яблоко»), представляющий на выборах в думу Екатеринбурга оппонирующий мэру Алексею Орлову альянс, пытается использовать узнаваемость градоначальника для победы. В Кировском районе заметили фейковые плакаты, на которых Киселев изображен вместе с главой города. За основу неизвестные авторы взяли снимки (настоящие) Орлова с депутатом Алексеем Вихаревым. Они — фронтмены списка «Единой России»: Орлов на первом месте, Вихарев на четвертом, также он выдвинут по одномандатному округу №19 (Орджоникидзевский район). Билборды с их изображениями появились на улицах в конце июля. А билборды с Орловым и Киселевым заметили накануне — в границах округа №9, где идет Киселев (он также возглавляет список «Яблока»). Их сейчас активно зачищают. В telegram-канале «Яблока» тут же появилось сообщение: «Неизвестные „пиарщики“ решили поднять рейтинг ЕР путем совместного размещения фотографий мэра Екатеринбурга Орлова и лидера списка „Яблока“». При этом источник URA.RU, близкий к городскому избирательному штабу, заверил, что политтехнологи Орлова к этой акции отношения не имеют. И тому есть математическое подтверждение: по недавно проведенным соцопросам, за Орлова готовы проголосовать 30% горожан, за Киселева — лишь 8% (и это исключительно в округе, где он пиарится несколько недель). «Очевидно, это попытка „выехать“ на якобы существующей поддержке от более популярного политика. К тому же стоит обратить внимание, что такая пиар-акция — не дешевое удовольствие», — объяснил собеседник, имея в виду, что Киселева, как и нескольких других соперничающих с Орловым кандидатов, поддерживает миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). Согласно этой — пока основной — версии, нанятые при поддержке Кочеткова пиарщики пошли на ухищрение. Для маскировки в нескольких других районах города якобы они разместили такие же плакаты с другими кандидатами, не имеющими отношения к антимэрскому штабу: Михаилом Вечкензиным (промэрская команда Вихарева), Викторией Ивачевой и Романом Ступниковым из КПРФ.