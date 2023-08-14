В Екатеринбурге накрыли порноимперию, поставлявшую ролики педофилам из 28 стран

14 августа 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Прибыль порнодельцов зависела от «прогона» рекламного трафика и посещаемости злачных сайтов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, обвиняемых в распространении порнографии с участием детей, их третий подельник пойман в Краснодарском крае. Чтобы вычислить преступников, Интерполом была проведена специальная международная операция с участием 28 стран. Подробностями громкого уголовного дела с URA.RU поделились представители свердловских управлений СКР и ГУ МВД. «В Свердловской области следственным комитетом расследуется уголовное дело о хранении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних при помощи сети Интернет. По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Обоим обвиняемым по 25 лет. У них был третий подельник — 39-летний житель Краснодарского края, он тоже сейчас задержан. Чтобы изобличить преступников, была проведена специальная международная операция «NARSIL», инициированная Генеральным секретариатом Интерпола. «Ее участниками стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Тайланд, Болгария и другие. Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных Интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми. Криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тысяч рублей в месяц. Доход от „клубнички“ поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что один из задержанных имеет спортивный разряд по самбо, активно выступает за здоровый образ жизни и даже публиковал соответствующие ролики в YouTube. Он учился в вузе, но был отчислен за неуспеваемость. Фигуранты скандального дела уже признались в преступлениях. «Результат проведенных мероприятий является ярким примером эффективности международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества в борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности», — подчеркнул представитель свердловского СКР Шульга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, обвиняемых в распространении порнографии с участием детей, их третий подельник пойман в Краснодарском крае. Чтобы вычислить преступников, Интерполом была проведена специальная международная операция с участием 28 стран. Подробностями громкого уголовного дела с URA.RU поделились представители свердловских управлений СКР и ГУ МВД. «В Свердловской области следственным комитетом расследуется уголовное дело о хранении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних при помощи сети Интернет. По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Обоим обвиняемым по 25 лет. У них был третий подельник — 39-летний житель Краснодарского края, он тоже сейчас задержан. Чтобы изобличить преступников, была проведена специальная международная операция «NARSIL», инициированная Генеральным секретариатом Интерпола. «Ее участниками стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Тайланд, Болгария и другие. Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных Интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми. Криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тысяч рублей в месяц. Доход от „клубнички“ поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что один из задержанных имеет спортивный разряд по самбо, активно выступает за здоровый образ жизни и даже публиковал соответствующие ролики в YouTube. Он учился в вузе, но был отчислен за неуспеваемость. Фигуранты скандального дела уже признались в преступлениях. «Результат проведенных мероприятий является ярким примером эффективности международного, межрегионального и межведомственного сотрудничества в борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности», — подчеркнул представитель свердловского СКР Шульга.