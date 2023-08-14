Тюменский губернатор предложил чипировать всех домашних животных

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Моор. Тюмень , моор александр
Александр Моор проводит пресс-конференцию в Тюмени 14 августа Фото:

Тюменский губернатор Александр Моопр предложил чипировать всех домашних животных. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в Тюмени в эти минуты. По мнению главы региона, этот шаг повысит ответственность хозяев питомцев.

«Мы не решим проблему [бродячих животных], пока не повысим ответственность людей. Мое мнение — каждый кто заводит питомца, должен его прочипировать», — сказал Моор.

По словам губернатора, если хозяин выгонит животное на улицу — его можно будет установить по чипу. «И если отказывается брать его обратно, пусть платит за содержание [в приюте].Тогда у нас меньше будет бездомных животных», — добавил глава региона.

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Тюменский губернатор Александр Моопр предложил чипировать всех домашних животных. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в Тюмени в эти минуты. По мнению главы региона, этот шаг повысит ответственность хозяев питомцев. «Мы не решим проблему [бродячих животных], пока не повысим ответственность людей. Мое мнение — каждый кто заводит питомца, должен его прочипировать», — сказал Моор. По словам губернатора, если хозяин выгонит животное на улицу — его можно будет установить по чипу. «И если отказывается брать его обратно, пусть платит за содержание [в приюте].Тогда у нас меньше будет бездомных животных», — добавил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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