Тюменский губернатор предложил чипировать всех домашних животных

Александр Моор проводит пресс-конференцию в Тюмени 14 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моопр предложил чипировать всех домашних животных. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в Тюмени в эти минуты. По мнению главы региона, этот шаг повысит ответственность хозяев питомцев.

«Мы не решим проблему [бродячих животных], пока не повысим ответственность людей. Мое мнение — каждый кто заводит питомца, должен его прочипировать», — сказал Моор.

По словам губернатора, если хозяин выгонит животное на улицу — его можно будет установить по чипу. «И если отказывается брать его обратно, пусть платит за содержание [в приюте].Тогда у нас меньше будет бездомных животных», — добавил глава региона.