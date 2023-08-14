В Тюмени проходит пресс-конференция губернатора Александра Моора. Онлайн-трансляция

14 августа 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

В течение полутора часов Александр Моор будет отвечать на вопросы журналистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени стартовала пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, с ключевыми тезисами и ответами на вопросы СМИ, озвученными главой региона. 17:27 Комментируя вопрос о сотрудничестве Тюменской области и Краснодона, губернатор заявил, что тюменцы могли бы научиться у жителей ЛНР патриотизму. Несмотря на риски для себя и своих детей, многие годы обстрелов, неразвитую инфраструктуру, краснодонцы верят в Россию и светлое будущее. "Мы приводим там многие объекты социальной сферы в порядок. Люди рады простым вещам. А они могут помочь нам в патриотическом воспитании подрастающего поколения", - рассказал Александр Моор. 17:19 «Области нужна детская больница. Это будет специализированное учреждение, с более сложной медицинской помощью. Нужен проект, если доходы в 2023 году будут поступать также, как и сейчас, мы найдем средства на его разработку», — отметил Александр Моор. 17:16 Журналисты напомнили Александру Моору о его обещании, данном пять лет назад, построить в регионе два важных объекта здравоохранения: онкоцентр и областную детскую больницу. «Я не отказываюсь от этих объектов, они нужны. Онкоцентр — большой объект. Последние три года не давали нам возможности приступить к его строительству — пандемия, санкции. Проект немного устарел, нам нужно его переработать, сейчас мы этим занимаемся. Есть земельный участок, он зарезервирован», — рассказал губернатор. 17:12 «Для выявления нарушителей пожарной безопасности будем использовать беспилотники. Профилактика — это лучший способ не допускать пожаров», — отметил губернатор. 17:09 «Мы проанализировали каждый пожар. Это всегда человеческий фактор. Было всего два пожара с другими причинами. В Успенку ветром быстро принесло огонь из Свердловской области. На соседей обиды нет. Хорошо, что пожар начался не ночью: мы успели эвакуировать людей, минимизировали возможный ущерб», — вспомнил глава региона. Фото: Денис Моргунов © URA.RU 17:05 Александра Моора спросили о выводах властей после природных пожаров, бушевавших в регионе. Губернатор подчеркнул, что в области развивают противопожарную службу: в ней трудятся более 600 человек, в планах — сделать более 2 100. Это даст большую плотность пожарных постов на территории области. Однако, как подчеркнул глава региона, в борьбе со стихией не обойтись и без профилактики, а также развития самосознания граждан в части соблюдения правил безопасности. 17:01 «Нам предстоит построить новые поликлиники в Тюмени. Провести реконструкцию ОКБ №2, построить новое приемное отделение. Это большой проект, он попал в перечень объектов, которые мы заявили на федеральное софинансирование. Но даже и без него, в любом случае, будем строить этот объект», — отметил губернатор. 16:58 «Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продлена до 2030 года. В Тюменской области ежегодно, в среднем, на нее идет миллиард рублей. Мы очень многое сделали за последние три года: ремонтировали, покупали оборудование и медицинские автомобили, устанавливали новые ФАПы. Впереди еще много работы. Проведем реконструкцию хирургического корпуса в Заводоуковске, в Сладково спроектируем больницу. В планах также строительство поликлиник в Ишиме и Богандинском, пяти врачебных амбулаторий, 38 ФАПов, а также плановая замена оборудования и автомобилей», — рассказал губернатор. 16:48 Александр Моор высоко оценил итоги проекта по культурному сотрудничеству между Тюменью, ХМАО и ЯНАО. «Это всегда полные залы, овации после выступлений. Нет предела совершенству: учитывая наш уровень доверия мы можем реализовывать самые разные проекты, в том числе — туристические. Любое интересное предложение мы готовы реализовать», — отметил губернатор. 16:45 Губернатор рассказал о сотрудничестве с соседними ХМАО и ЯНАО. По его словам в приоритете — развитие инфраструктуры регионов. В ХМАО ранее больше строили социальных объектов, сейчас больше тратится на соцподдержку. В ЯНАО большие суммы по программе «Сотрудничество» уходят на транспортную инфраструктуру, на оказание медпомощи ямальцам на территории Тюмени, переселение с севера, авиаперевозки. 16:40 Губернатор рассказал о результатах своих встреч с семьями и участниками СВО. В их рамках анализируется эффективность введенных мер поддержки и работа муниципальных властей. «Выясняются разные вопросы, которые не до конца урегулированы. Например, в Нижнетавдинском районе у мамы мобилизованного не было средств на подключение к газу. После мы добавили эту категорию в список льготников», — отметил Моор. Фото: Денис Моргунов © URA.RU 16:36 «Служебный автомобиль губернатора в городе все хорошо знают. Это Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска. Мы не меняем автомобили как перчатки», — отметил Александр Моор. 16:35 Отвечая на вопрос журналиста о смене автомобилей чиновников на отечественные модели, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, губернатор отметил, что в Тюменской области такая инициатива давно реализуется. При покупке автомобиля нужно учитывать, чтобы он находился в списке, сформированном Минпромторгом. Если нужна машина не из этого перечня, требуется дополнительное согласование. За 5,5 лет для нужд властей региона были приобретены 2 778 единиц техники (как легковой, так и специальной), иностранного производства в их числе — 24. 16:28 Подготовка земельного участка для строительства кампуса и проектирование зданий начнется в 2024 году. Непосредственно возведение — в 2025 году. Закончить строительство необходимо к 2028 году. 16:26 Александр Моор отметил, что строительство межвузовского студенческого кампуса — стратегически важный для Тюменской области проект. Без него регион проиграет другим субъектам в конкуренции за молодых ученых. «В проект нужно было идти, тем более, что он выгоден с точки зрения финансов. 50% от всех инвестиций — это федеральный грант, почти 40% — средства инвестора, 10-12% — капитальные вложения из регионального бюджета. Это хорошая структура финансирования», — пояснил губернатор. 16:23 «Говорить о том, что второе полугодие будет таким же позитивным, очень сложно. Динамика изменения курса (валют — прим. URA.RU) может сказаться на бюджете как позитивно, так и негативно. В настоящее время расходы финансируются по плану, имеем даже небольшой профицит. Если динамика прошлого года сохранится, то мы завершим 2023-й без привлечения кредитных средств для покрытия дефицита», — рассказал губернатор. 16:20 Отвечая на вопрос о бюджете Тюменской области в 2023 году губернатор отметил, что формировался он в условиях высокой неопределенности. «Мы консервативно подошли к планированию доходов, именно поэтому бюджет был принят с максимальным дефицитом. Однако первое полугодие прошло, в целом, лучше ожиданий: 161 млрд доходов, 151 млрд из которых — налоговые. В бюджет уже поступило 81% средств от плановых значений», — отметил Александр Моор. 16:15 1 млн 608 тысяч человек проживает в Тюменской области. За последние пять лет прирост составил более 108 тысяч человек, что равняется населению Тобольска. 16:13 Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 357,8 млрд рублей. Это самое большое значение за всю историю существования Тюменской области. Увеличение к показателю 2021 года составило 152%. 16:11 До 2035 года продлен трехсторонний договор между Тюменской областью, ЯНАО и ХМАО, впервые — сразу на 10 лет. Изменения были необходимы, чтобы распланировать бюджет, необходимый на программу «Сотрудничество» на ближайшие годы. 16:08 68 школьников в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов. Все они получат по 100 тысяч рублей из бюджета. Как отметил губернатор, в регионе растет качество образования. Это демонстрирует и то, что в 2022 году 28 ребят из Тюменской области стали призерами Всероссийской школьной олимпиады, показатель оказался в три раза больше, чем в 2018-м. 16:03 Александр Моор поприветствовал участников пресс-конференции. Для начала он представил цифры, характеризующие обстановку в Тюменской области. Так, уровень безработицы в регионе составляет 0,4%, что является рекордно низким показателем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени стартовала пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, с ключевыми тезисами и ответами на вопросы СМИ, озвученными главой региона. 17:27 14.08.2023 Комментируя вопрос о сотрудничестве Тюменской области и Краснодона, губернатор заявил, что тюменцы могли бы научиться у жителей ЛНР патриотизму. Несмотря на риски для себя и своих детей, многие годы обстрелов, неразвитую инфраструктуру, краснодонцы верят в Россию и светлое будущее. "Мы приводим там многие объекты социальной сферы в порядок. Люди рады простым вещам. А они могут помочь нам в патриотическом воспитании подрастающего поколения", - рассказал Александр Моор. 17:19 14.08.2023 «Области нужна детская больница. Это будет специализированное учреждение, с более сложной медицинской помощью. Нужен проект, если доходы в 2023 году будут поступать также, как и сейчас, мы найдем средства на его разработку», — отметил Александр Моор. 17:16 14.08.2023 Журналисты напомнили Александру Моору о его обещании, данном пять лет назад, построить в регионе два важных объекта здравоохранения: онкоцентр и областную детскую больницу. «Я не отказываюсь от этих объектов, они нужны. Онкоцентр — большой объект. Последние три года не давали нам возможности приступить к его строительству — пандемия, санкции. Проект немного устарел, нам нужно его переработать, сейчас мы этим занимаемся. Есть земельный участок, он зарезервирован», — рассказал губернатор. 17:12 14.08.2023 «Для выявления нарушителей пожарной безопасности будем использовать беспилотники. Профилактика — это лучший способ не допускать пожаров», — отметил губернатор. 17:09 14.08.2023 «Мы проанализировали каждый пожар. Это всегда человеческий фактор. Было всего два пожара с другими причинами. В Успенку ветром быстро принесло огонь из Свердловской области. На соседей обиды нет. Хорошо, что пожар начался не ночью: мы успели эвакуировать людей, минимизировали возможный ущерб», — вспомнил глава региона. 17:05 14.08.2023 Александра Моора спросили о выводах властей после природных пожаров, бушевавших в регионе. Губернатор подчеркнул, что в области развивают противопожарную службу: в ней трудятся более 600 человек, в планах — сделать более 2 100. Это даст большую плотность пожарных постов на территории области. Однако, как подчеркнул глава региона, в борьбе со стихией не обойтись и без профилактики, а также развития самосознания граждан в части соблюдения правил безопасности. 17:01 14.08.2023 «Нам предстоит построить новые поликлиники в Тюмени. Провести реконструкцию ОКБ №2, построить новое приемное отделение. Это большой проект, он попал в перечень объектов, которые мы заявили на федеральное софинансирование. Но даже и без него, в любом случае, будем строить этот объект», — отметил губернатор. 16:58 14.08.2023 «Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продлена до 2030 года. В Тюменской области ежегодно, в среднем, на нее идет миллиард рублей. Мы очень многое сделали за последние три года: ремонтировали, покупали оборудование и медицинские автомобили, устанавливали новые ФАПы. Впереди еще много работы. Проведем реконструкцию хирургического корпуса в Заводоуковске, в Сладково спроектируем больницу. В планах также строительство поликлиник в Ишиме и Богандинском, пяти врачебных амбулаторий, 38 ФАПов, а также плановая замена оборудования и автомобилей», — рассказал губернатор. 16:48 14.08.2023 Александр Моор высоко оценил итоги проекта по культурному сотрудничеству между Тюменью, ХМАО и ЯНАО. «Это всегда полные залы, овации после выступлений. Нет предела совершенству: учитывая наш уровень доверия мы можем реализовывать самые разные проекты, в том числе — туристические. Любое интересное предложение мы готовы реализовать», — отметил губернатор. 16:45 14.08.2023 Губернатор рассказал о сотрудничестве с соседними ХМАО и ЯНАО. По его словам в приоритете — развитие инфраструктуры регионов. В ХМАО ранее больше строили социальных объектов, сейчас больше тратится на соцподдержку. В ЯНАО большие суммы по программе «Сотрудничество» уходят на транспортную инфраструктуру, на оказание медпомощи ямальцам на территории Тюмени, переселение с севера, авиаперевозки. 16:40 14.08.2023 Губернатор рассказал о результатах своих встреч с семьями и участниками СВО. В их рамках анализируется эффективность введенных мер поддержки и работа муниципальных властей. «Выясняются разные вопросы, которые не до конца урегулированы. Например, в Нижнетавдинском районе у мамы мобилизованного не было средств на подключение к газу. После мы добавили эту категорию в список льготников», — отметил Моор. 16:36 14.08.2023 «Служебный автомобиль губернатора в городе все хорошо знают. Это Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска. Мы не меняем автомобили как перчатки», — отметил Александр Моор. 16:35 14.08.2023 Отвечая на вопрос журналиста о смене автомобилей чиновников на отечественные модели, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, губернатор отметил, что в Тюменской области такая инициатива давно реализуется. При покупке автомобиля нужно учитывать, чтобы он находился в списке, сформированном Минпромторгом. Если нужна машина не из этого перечня, требуется дополнительное согласование. За 5,5 лет для нужд властей региона были приобретены 2 778 единиц техники (как легковой, так и специальной), иностранного производства в их числе — 24. 16:28 14.08.2023 Подготовка земельного участка для строительства кампуса и проектирование зданий начнется в 2024 году. Непосредственно возведение — в 2025 году. Закончить строительство необходимо к 2028 году. 16:26 14.08.2023 Александр Моор отметил, что строительство межвузовского студенческого кампуса — стратегически важный для Тюменской области проект. Без него регион проиграет другим субъектам в конкуренции за молодых ученых. «В проект нужно было идти, тем более, что он выгоден с точки зрения финансов. 50% от всех инвестиций — это федеральный грант, почти 40% — средства инвестора, 10-12% — капитальные вложения из регионального бюджета. Это хорошая структура финансирования», — пояснил губернатор. 16:23 14.08.2023 «Говорить о том, что второе полугодие будет таким же позитивным, очень сложно. Динамика изменения курса (валют — прим. URA.RU) может сказаться на бюджете как позитивно, так и негативно. В настоящее время расходы финансируются по плану, имеем даже небольшой профицит. Если динамика прошлого года сохранится, то мы завершим 2023-й без привлечения кредитных средств для покрытия дефицита», — рассказал губернатор. 16:20 14.08.2023 Отвечая на вопрос о бюджете Тюменской области в 2023 году губернатор отметил, что формировался он в условиях высокой неопределенности. «Мы консервативно подошли к планированию доходов, именно поэтому бюджет был принят с максимальным дефицитом. Однако первое полугодие прошло, в целом, лучше ожиданий: 161 млрд доходов, 151 млрд из которых — налоговые. В бюджет уже поступило 81% средств от плановых значений», — отметил Александр Моор. 16:15 14.08.2023 1 млн 608 тысяч человек проживает в Тюменской области. За последние пять лет прирост составил более 108 тысяч человек, что равняется населению Тобольска. 16:13 14.08.2023 Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 357,8 млрд рублей. Это самое большое значение за всю историю существования Тюменской области. Увеличение к показателю 2021 года составило 152%. 16:11 14.08.2023 До 2035 года продлен трехсторонний договор между Тюменской областью, ЯНАО и ХМАО, впервые — сразу на 10 лет. Изменения были необходимы, чтобы распланировать бюджет, необходимый на программу «Сотрудничество» на ближайшие годы. 16:08 14.08.2023 68 школьников в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов. Все они получат по 100 тысяч рублей из бюджета. Как отметил губернатор, в регионе растет качество образования. Это демонстрирует и то, что в 2022 году 28 ребят из Тюменской области стали призерами Всероссийской школьной олимпиады, показатель оказался в три раза больше, чем в 2018-м. 16:03 14.08.2023 Александр Моор поприветствовал участников пресс-конференции. Для начала он представил цифры, характеризующие обстановку в Тюменской области. Так, уровень безработицы в регионе составляет 0,4%, что является рекордно низким показателем.