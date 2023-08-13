В ЯНАО восстанавливают заброшенный сталинский лагерь

На территории 501 стройки в ЯНАО начались работы по созданию исторического музея

Сталинскую «Мертвую дорогу» превратят в историческую экспозицию по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На территории лагерного комплекса «Глухариный» в районе 501 стройки ЯНАО начались работы по созданию исторической экспозиции под открытым небом. Об этом сообщает сайт правительства Ямала.

«На Ямале создается музей под открытым небом на территории бывшего лагерного пункта №76 501-й стройки у разъезда „Глухариный“. На место будущего экспозиционно-выставочного пространства строители завезли материалы и приступили к восстановлению бревенчатого забора, разделявшего территорию лагеря в годы его работы», — говорится в сообщении.

Ограждение восстановят к концу сентября. Параллельно в комплексе ведут работы по благоустройству. Предполагается, что «Глухариный» станет единственным в современной России музеем, в котором посетители познакомятся с организацией жизни и работы заключенных на всех крупных стройках СССР сталинского периода.

Ранее URA.RU рассказало, что проект музейного пространства на территории 501 стройки подразумевает восстановление типовых зданий и сооружений. Подготовительный этап и расчистку территории будущего музея провели надымские волонтеры.