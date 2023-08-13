Артюхов назвал дорогу из Салехарда американскими горками Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов удивился, что в середине августа на некоторых участках трассы Сургут — Салехард не проведены дорожные работы. Об этом сообщается в telegram-канале «Пул89».

«Денис Иванович, не понимаю, где у нас подрядчик на этом участке. Идеальное время, идеальная погода. Реально, где он?» — сказал Артюхов на видео, опубликованном в telegram-канале. Замгубернатора ЯНАО Александр Подорога и глава дептранспорта Денис Напольских не смогли внятно ответить на этот вопрос. Подорога пообещал уточнить, почему подрядчик не отремонтировал указанные участки трассы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился на автомобиле в поездку по региону. Сегодня он работает в Надыме.