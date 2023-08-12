Губернатор Артюхов доехал до первой точки «Честного маршрута»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прибыл в Надым. Это первый населенный пункт, который глава региона посетит в рамках «Честного маршрута». Об этом сообщается в социальных сетях.
«Черная LADA X-Ray добралась до Надымского района. Дорогу Салехард-Надым Дмитрий Артюхов проехал за пять часов», — сообщает telegram-канал «Пул 89».
По дороге губернатор сделал две остановки. На первой — глава региона осмотрел место, где появится заправка. А на второй — проверил участок дороги, отремонтированный по технологии холодного ресайклинга, которая предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента.
Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 13 августа отправился в поездку по региону. В рамках «Честного маршрута» глава региона планирует посетить Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала.
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