12 августа 2023
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Губернатор Артюхов доехал до первой точки «Честного маршрута»

Губернатор Артюхов приехал в Надым
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
До Надыма из Салехарда глава региона доехал за пять часов Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прибыл в Надым. Это первый населенный пункт, который глава региона посетит в рамках «Честного маршрута». Об этом сообщается в социальных сетях.

«Черная LADA X-Ray добралась до Надымского района. Дорогу Салехард-Надым Дмитрий Артюхов проехал за пять часов», — сообщает telegram-канал «Пул 89».

По дороге губернатор сделал две остановки. На первой — глава региона осмотрел место, где появится заправка. А на второй — проверил участок дороги, отремонтированный по технологии холодного ресайклинга, которая предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 13 августа отправился в поездку по региону. В рамках «Честного маршрута» глава региона планирует посетить Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прибыл в Надым. Это первый населенный пункт, который глава региона посетит в рамках «Честного маршрута». Об этом сообщается в социальных сетях. «Черная LADA X-Ray добралась до Надымского района. Дорогу Салехард-Надым Дмитрий Артюхов проехал за пять часов», — сообщает telegram-канал «Пул 89». По дороге губернатор сделал две остановки. На первой — глава региона осмотрел место, где появится заправка. А на второй — проверил участок дороги, отремонтированный по технологии холодного ресайклинга, которая предполагает смешивание старого асфальта, битума и цемента. Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 13 августа отправился в поездку по региону. В рамках «Честного маршрута» глава региона планирует посетить Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск и другие населенные пункты Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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