Челябинец попытался изнасиловать соседку во время сна

Мужчина пробрался к женщине в квартиру во время ее сна Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель попытался изнасиловать соседку, которая спала. Как рассказал источник в судебной системе, мужчина попал к ней в квартиру и, угрожая, попытался овладеть ей.

«Женщина не закрыла дверь, чем и воспользовался житель соседнего дома. Пробравшись в квартиру, сначала он наблюдал за ней, трогал ее за половые органы. Когда женщина проснулась — она попыталась убежать. Тогда он схватил ее и пригрозил убийством, если она не подчинится ему», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина испугалась за свою жизнь и согласилась вступить с соседом в интимную связь. Однако в процессе она смогла выбраться и выбежать из квартиры.

Мужчина был задержан. В его доме оперативники нашли бинокль. Вероятно, с его помощью он наблюдал за женщиной. Орджоникидзевский райсуд 14 августа отправил его на два месяца в СИЗО.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.