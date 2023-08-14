Челябинец попытался изнасиловать соседку во время сна

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Мужчина пробрался к женщине в квартиру во время ее сна Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель попытался изнасиловать соседку, которая спала. Как рассказал источник в судебной системе, мужчина попал к ней в квартиру и, угрожая, попытался овладеть ей.

«Женщина не закрыла дверь, чем и воспользовался житель соседнего дома. Пробравшись в квартиру, сначала он наблюдал за ней, трогал ее за половые органы. Когда женщина проснулась — она попыталась убежать. Тогда он схватил ее и пригрозил убийством, если она не подчинится ему», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина испугалась за свою жизнь и согласилась вступить с соседом в интимную связь. Однако в процессе она смогла выбраться и выбежать из квартиры.

Мужчина был задержан. В его доме оперативники нашли бинокль. Вероятно, с его помощью он наблюдал за женщиной. Орджоникидзевский райсуд 14 августа отправил его на два месяца в СИЗО.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель попытался изнасиловать соседку, которая спала. Как рассказал источник в судебной системе, мужчина попал к ней в квартиру и, угрожая, попытался овладеть ей. «Женщина не закрыла дверь, чем и воспользовался житель соседнего дома. Пробравшись в квартиру, сначала он наблюдал за ней, трогал ее за половые органы. Когда женщина проснулась — она попыталась убежать. Тогда он схватил ее и пригрозил убийством, если она не подчинится ему», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина испугалась за свою жизнь и согласилась вступить с соседом в интимную связь. Однако в процессе она смогла выбраться и выбежать из квартиры. Мужчина был задержан. В его доме оперативники нашли бинокль. Вероятно, с его помощью он наблюдал за женщиной. Орджоникидзевский райсуд 14 августа отправил его на два месяца в СИЗО. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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