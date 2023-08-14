Международная федерация хоккея запретила международные трансферы для ЦСКА

14 августа 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

ЦСКА не сможет обмениваться игроками с иностранными хоккейными клубами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Международная федерация хоккея наложила запрет на международные трансферы на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Об этом рассказали в федерации. «Международная федерация наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон», — сообщается в twitter-аккаунте федерации. Там добавили, что запрет связан с контрактом вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Федотов был отправлен на срочную службу в армию после подписания контракта с американским клубом. Однако, ЦСКА подписал с ним контракт в июле, что вызвало споры с НХЛ и «Филадельфией» о действительности его соглашения с американской командой на новый сезон. Запрет будет действовать до августа 2024 года. 25-летний вратарь был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, передают «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, поданный хоккеистом, но итоговое решение осталось неизменным, сообщает РАПСИ. Позже стало известно, что Иван Федотов будет проходить службу в обычной роте учебной части Северодвинска.

Международная федерация хоккея наложила запрет на международные трансферы на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Об этом рассказали в федерации. «Международная федерация наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон», — сообщается в twitter-аккаунте федерации. Там добавили, что запрет связан с контрактом вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Федотов был отправлен на срочную службу в армию после подписания контракта с американским клубом. Однако, ЦСКА подписал с ним контракт в июле, что вызвало споры с НХЛ и «Филадельфией» о действительности его соглашения с американской командой на новый сезон. Запрет будет действовать до августа 2024 года. 25-летний вратарь был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, передают «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, поданный хоккеистом, но итоговое решение осталось неизменным, сообщает РАПСИ. Позже стало известно, что Иван Федотов будет проходить службу в обычной роте учебной части Северодвинска.