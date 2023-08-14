Международная федерация хоккея запретила международные трансферы для ЦСКА

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ЦСКА не сможет обмениваться игроками с иностранными хоккейными клубами Фото:

Международная федерация хоккея наложила запрет на международные трансферы на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Об этом рассказали в федерации.

«Международная федерация наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон», — сообщается в twitter-аккаунте федерации. Там добавили, что запрет связан с контрактом вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией».

Федотов был отправлен на срочную службу в армию после подписания контракта с американским клубом. Однако, ЦСКА подписал с ним контракт в июле, что вызвало споры с НХЛ и «Филадельфией» о действительности его соглашения с американской командой на новый сезон. Запрет будет действовать до августа 2024 года.

25-летний вратарь был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, передают «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, поданный хоккеистом, но итоговое решение осталось неизменным, сообщает РАПСИ. Позже стало известно, что Иван Федотов будет проходить службу в обычной роте учебной части Северодвинска.

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Международная федерация хоккея наложила запрет на международные трансферы на один сезон для московского ЦСКА из-за контракта вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Об этом рассказали в федерации. «Международная федерация наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон», — сообщается в twitter-аккаунте федерации. Там добавили, что запрет связан с контрактом вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией». Федотов был отправлен на срочную службу в армию после подписания контракта с американским клубом. Однако, ЦСКА подписал с ним контракт в июле, что вызвало споры с НХЛ и «Филадельфией» о действительности его соглашения с американской командой на новый сезон. Запрет будет действовать до августа 2024 года. 25-летний вратарь был задержан 1 июля 2022 года сотрудниками военкомата. Задержание произошло в Санкт-Петербурге, передают «Дни.ру». В городском суде Всеволожска Ленинградской области рассматривался иск, поданный хоккеистом, но итоговое решение осталось неизменным, сообщает РАПСИ. Позже стало известно, что Иван Федотов будет проходить службу в обычной роте учебной части Северодвинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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