13 августа 2023
12 августа 2023

В ХМАО погиб мужчина, ремонтируя автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт. Челябинск., автомобиль, ремонт
Машина упала из-за соскочившего домкрата Фото:

В дачном кооперативе Строитель города Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«В СОТ Строитель на улице Кедровая мужчину придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило. О случившемся в службу спасения сообщила жена пострадавшего. Прибывшие медики констатировали смерть», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» на месторождении погиб водитель. Мужчина попал под колеса грузовика своего коллеги.

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В дачном кооперативе Строитель города Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В СОТ Строитель на улице Кедровая мужчину придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило. О случившемся в службу спасения сообщила жена пострадавшего. Прибывшие медики констатировали смерть», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» на месторождении погиб водитель. Мужчина попал под колеса грузовика своего коллеги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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