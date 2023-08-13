В ХМАО погиб мужчина, ремонтируя автомобиль

14 августа 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Машина упала из-за соскочившего домкрата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В дачном кооперативе Строитель города Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В СОТ Строитель на улице Кедровая мужчину придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило. О случившемся в службу спасения сообщила жена пострадавшего. Прибывшие медики констатировали смерть», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» на месторождении погиб водитель. Мужчина попал под колеса грузовика своего коллеги.

В дачном кооперативе Строитель города Нижневартовска (ХМАО) мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В СОТ Строитель на улице Кедровая мужчину придавило автомобилем. Он ремонтировал машину, когда соскочил домкрат и его придавило. О случившемся в службу спасения сообщила жена пострадавшего. Прибывшие медики констатировали смерть», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную полицию. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» на месторождении погиб водитель. Мужчина попал под колеса грузовика своего коллеги.