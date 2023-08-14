Украина и Германия подписали декларацию о поддержке Киева

14 августа 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Подписанный документ означает консультационную помощь Берлина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украина и Германия подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в украинском министерстве финансов. «Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали декларацию об усилении сотрудничества между Министерством финансов Украины и Германии», — говорится в сообщении, опубликованном Минфином Украины. Там отмечается, что подписанный документ означает консультационную помощь Берлина в таможенной политике, мониторинге финансовых рынков, управлении инвестициями, а также приватизации государственных предприятий. Ранее сообщалось, что Линднер прибыл на Украину для проведения политических переговоров. Он прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает RT. Германия является лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц не рискует отправлять Украине ракеты Taurus, поскольку большинство немцев выступают против поставок ракет.

Украина и Германия подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в украинском министерстве финансов. «Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали декларацию об усилении сотрудничества между Министерством финансов Украины и Германии», — говорится в сообщении, опубликованном Минфином Украины. Там отмечается, что подписанный документ означает консультационную помощь Берлина в таможенной политике, мониторинге финансовых рынков, управлении инвестициями, а также приватизации государственных предприятий. Ранее сообщалось, что Линднер прибыл на Украину для проведения политических переговоров. Он прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает RT. Германия является лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц не рискует отправлять Украине ракеты Taurus, поскольку большинство немцев выступают против поставок ракет.