Украина и Германия подписали декларацию о поддержке Киева

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Украина, архив. Пермь, флаги украины, киев
Подписанный документ означает консультационную помощь Берлина Фото:

Украина и Германия подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в украинском министерстве финансов.

«Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали декларацию об усилении сотрудничества между Министерством финансов Украины и Германии», — говорится в сообщении, опубликованном Минфином Украины. Там отмечается, что подписанный документ означает консультационную помощь Берлина в таможенной политике, мониторинге финансовых рынков, управлении инвестициями, а также приватизации государственных предприятий.

Ранее сообщалось, что Линднер прибыл на Украину для проведения политических переговоров. Он прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает RT. Германия является лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц не рискует отправлять Украине ракеты Taurus, поскольку большинство немцев выступают против поставок ракет.

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Украина и Германия подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в украинском министерстве финансов. «Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали декларацию об усилении сотрудничества между Министерством финансов Украины и Германии», — говорится в сообщении, опубликованном Минфином Украины. Там отмечается, что подписанный документ означает консультационную помощь Берлина в таможенной политике, мониторинге финансовых рынков, управлении инвестициями, а также приватизации государственных предприятий. Ранее сообщалось, что Линднер прибыл на Украину для проведения политических переговоров. Он прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает RT. Германия является лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц не рискует отправлять Украине ракеты Taurus, поскольку большинство немцев выступают против поставок ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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