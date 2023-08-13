«Известия» подсчитали, сколько страны ЕС потратили на помощь Украине

Страны Евросоюза с начала спецоперации оказали Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня составляет около 20 миллиардов евро и продолжает расти», — сообщил Стано в интервью «Известиям». В эту сумму входят двусторонние поставки оборонительной военной техники и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро.
Лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения является Германия. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро, заявил Стано.
Ранее страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Всего ЕС обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год.
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