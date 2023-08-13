«Известия» подсчитали, сколько страны ЕС потратили на помощь Украине

«Известия»: совокупная помощь Украине от Евросоюза составила 20 млрд евро

14 августа 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Вливания ЕС в Украину не приносят Брюсселю ожидаемых результатов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза с начала спецоперации оказали Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня составляет около 20 миллиардов евро и продолжает расти», — сообщил Стано в интервью «Известиям». В эту сумму входят двусторонние поставки оборонительной военной техники и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро. Лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения является Германия. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро, заявил Стано. Ранее страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Всего ЕС обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год.

Страны Евросоюза с начала спецоперации оказали Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня составляет около 20 миллиардов евро и продолжает расти», — сообщил Стано в интервью «Известиям». В эту сумму входят двусторонние поставки оборонительной военной техники и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро. Лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения является Германия. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро, заявил Стано. Ранее страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Всего ЕС обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год.