13 августа 2023

«Известия» подсчитали, сколько страны ЕС потратили на помощь Украине

«Известия»: совокупная помощь Украине от Евросоюза составила 20 млрд евро
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза с начала спецоперации оказали Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня составляет около 20 миллиардов евро и продолжает расти», — сообщил Стано в интервью «Известиям». В эту сумму входят двусторонние поставки оборонительной военной техники и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро.

Лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения является Германия. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро, заявил Стано.

Ранее страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Всего ЕС обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год.

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Страны Евросоюза с начала спецоперации оказали Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Военная помощь Киеву со стороны ЕС с февраля прошлого года на сегодня составляет около 20 миллиардов евро и продолжает расти», — сообщил Стано в интервью «Известиям». В эту сумму входят двусторонние поставки оборонительной военной техники и финансирование из Европейского фонда мира в размере 5,6 миллиарда евро. Лидером среди стран Евросоюза по поставкам Киеву вооружения является Германия. С начала СВО эта сумма составила 7,5 миллиарда евро, заявил Стано. Ранее страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Всего ЕС обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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