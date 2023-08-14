Politico объяснила, почему Шольц не рискнет поставлять ракеты Украине

Politico: Шольц не поставит Украине ракеты Taurus из-за рисков для своего рейтинга

14 августа 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Для Олафа Шольца важен собственный рейтинг, пишет Politico Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет рисковать, отправляя ракеты Taurus в Украину. Большинство немцев поддерживает канцлера в отказе от поставок этих ракет, и вероятность их отправки в ближайшем будущем крайне низка. Об этом пишет издание Politico. «Большинство немцев поддерживает отказ Шольца от поставок ракет Taurus в Украину, поэтому вероятность отправки этих ракет в ближайшее время крайне низка», — говорится в материале издания. Там добавили, что канцлера Германии больше заботит состояние правящей коалиции Германии, чем судьба Украины. Задержка в поставках Taurus — это одно из немногих направлений, в которых население поддерживает канцлера. Ранее стало известно, что в Германии не рассматривается вопрос о поставке ракет Taurus в Украину. Правительство ФРГ заявило, что решение по этому вопросу не готовится и не спешит его принимать, несмотря на давление со стороны других стран. Украина надеется получить от Германии мощные крылатые ракеты Taurus с дальнобойностью до 500 километров, передает «Утро.ру».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет рисковать, отправляя ракеты Taurus в Украину. Большинство немцев поддерживает канцлера в отказе от поставок этих ракет, и вероятность их отправки в ближайшем будущем крайне низка. Об этом пишет издание Politico. «Большинство немцев поддерживает отказ Шольца от поставок ракет Taurus в Украину, поэтому вероятность отправки этих ракет в ближайшее время крайне низка», — говорится в материале издания. Там добавили, что канцлера Германии больше заботит состояние правящей коалиции Германии, чем судьба Украины. Задержка в поставках Taurus — это одно из немногих направлений, в которых население поддерживает канцлера. Ранее стало известно, что в Германии не рассматривается вопрос о поставке ракет Taurus в Украину. Правительство ФРГ заявило, что решение по этому вопросу не готовится и не спешит его принимать, несмотря на давление со стороны других стран. Украина надеется получить от Германии мощные крылатые ракеты Taurus с дальнобойностью до 500 километров, передает «Утро.ру».