Politico объяснила, почему Шольц не рискнет поставлять ракеты Украине

Politico: Шольц не поставит Украине ракеты Taurus из-за рисков для своего рейтинга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Для Олафа Шольца важен собственный рейтинг, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет рисковать, отправляя ракеты Taurus в Украину. Большинство немцев поддерживает канцлера в отказе от поставок этих ракет, и вероятность их отправки в ближайшем будущем крайне низка. Об этом пишет издание Politico.

«Большинство немцев поддерживает отказ Шольца от поставок ракет Taurus в Украину, поэтому вероятность отправки этих ракет в ближайшее время крайне низка», — говорится в материале издания. Там добавили, что канцлера Германии больше заботит состояние правящей коалиции Германии, чем судьба Украины. Задержка в поставках Taurus — это одно из немногих направлений, в которых население поддерживает канцлера.

Ранее стало известно, что в Германии не рассматривается вопрос о поставке ракет Taurus в Украину. Правительство ФРГ заявило, что решение по этому вопросу не готовится и не спешит его принимать, несмотря на давление со стороны других стран. Украина надеется получить от Германии мощные крылатые ракеты Taurus с дальнобойностью до 500 километров, передает «Утро.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет рисковать, отправляя ракеты Taurus в Украину. Большинство немцев поддерживает канцлера в отказе от поставок этих ракет, и вероятность их отправки в ближайшем будущем крайне низка. Об этом пишет издание Politico. «Большинство немцев поддерживает отказ Шольца от поставок ракет Taurus в Украину, поэтому вероятность отправки этих ракет в ближайшее время крайне низка», — говорится в материале издания. Там добавили, что канцлера Германии больше заботит состояние правящей коалиции Германии, чем судьба Украины. Задержка в поставках Taurus — это одно из немногих направлений, в которых население поддерживает канцлера. Ранее стало известно, что в Германии не рассматривается вопрос о поставке ракет Taurus в Украину. Правительство ФРГ заявило, что решение по этому вопросу не готовится и не спешит его принимать, несмотря на давление со стороны других стран. Украина надеется получить от Германии мощные крылатые ракеты Taurus с дальнобойностью до 500 километров, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...