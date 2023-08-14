Екатеринбуржцам готовят девять шоу после отъезда Гергиева и Мацуева

14 августа 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Летняя эстрада откроется 17 августа концертом мировых звезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Открытие уникальной для Екатеринбурга концертной площадки — летней эстрады в парке Маяковского (ЦПКиО) — не ограничится выступлением мировых звезд, дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом URA.RU рассказали в дирекции парка — пока на самой сцене идут финальные приготовления. Главное сейчас — настроить звук. В парк привезли лучший: канадская фирма Adamson позиционируется как производитель акустики топ-класса. Такая в России есть далеко не везде. Посадочные места готовы — с учетом приставных стульев на Гергиеве и Мацуеве будет 1200 мест, все они уже забронированы: билеты разлетелись за несколько дней (причем фамилии Гергиева в анонсах от парка до сих пор нет). Представление намечено на 17 августа. На следующий же день на площадке пройдет Международный фестиваль духовых оркестров — с плац-концертами барабанщиц и мажореток. Худрук и главный дирижер фестиваля — Александр Павлов (оркестр «УралБэнд»). 20 августа, горожане смогут послушать в парке оркестр под управлением Платона Газелериди (Театр музкомедии). Фронтмены Оперного театра прервут летние каникулы, чтобы показать новые работы под классическую и электронную музыку. Выступление пройдет 25 августа. Из Москвы приедут звезды аргентинского танго (26 августа) — «Solo Tango orquesta», который, как сказано в программе на сайте парка, признан одним из лучших интерпретаторов танго в мире, — и Карнавал Петрушек (1 сентября). 26-го же в летнем театре покажут — бесплатно для всех желающих — самые кассовые российские фильмы 2023 года, «Чебурашку», «Вызов» и «Праведник». Новость по теме Концерт Гергиева в Екатеринбурге, оказавшийся под угрозой срыва, состоится 27-го екатеринбургский «ТанцТеатр», четырежды номинант главной театральной премии России «Золотая маска», покажет свои эксклюзивные постановки «Дивертисмент» и «Бах. Momentum». Свердловская музкомедия будет в театре 3 сентября — со спектаклем «Оттепель» про певиц Аиду Ведищеву, Ларису Мондрус и Нину Бродскую, которых советские власти вынудили эмигрировать в 1970-е. А закроют первый сезон парадом органистов 10 сентября. Согласно информации на сайте ЦПКиО, билеты на перечисленные шоу стоят от 300 до 500 рублей. На Мацуева и Гергиева можно было пройти за две-пять тысяч. Дирекции ЦПКиО, для которой летняя эстрада — принципиально новый опыт, важно не только показать зрителям качественный продукт (для этого, кстати, схантили Светлану Мишкину — программного директора Свердловской филармонии), но и получить отклик от аудитории. Чтобы подготовиться к уже полноценному сезону 2024 года. На капремонт площадки потратили более 200 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Открытие уникальной для Екатеринбурга концертной площадки — летней эстрады в парке Маяковского (ЦПКиО) — не ограничится выступлением мировых звезд, дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом URA.RU рассказали в дирекции парка — пока на самой сцене идут финальные приготовления. Главное сейчас — настроить звук. В парк привезли лучший: канадская фирма Adamson позиционируется как производитель акустики топ-класса. Такая в России есть далеко не везде. Посадочные места готовы — с учетом приставных стульев на Гергиеве и Мацуеве будет 1200 мест, все они уже забронированы: билеты разлетелись за несколько дней (причем фамилии Гергиева в анонсах от парка до сих пор нет). Представление намечено на 17 августа. На следующий же день на площадке пройдет Международный фестиваль духовых оркестров — с плац-концертами барабанщиц и мажореток. Худрук и главный дирижер фестиваля — Александр Павлов (оркестр «УралБэнд»). 20 августа, горожане смогут послушать в парке оркестр под управлением Платона Газелериди (Театр музкомедии). Фронтмены Оперного театра прервут летние каникулы, чтобы показать новые работы под классическую и электронную музыку. Выступление пройдет 25 августа. Из Москвы приедут звезды аргентинского танго (26 августа) — «Solo Tango orquesta», который, как сказано в программе на сайте парка, признан одним из лучших интерпретаторов танго в мире, — и Карнавал Петрушек (1 сентября). 26-го же в летнем театре покажут — бесплатно для всех желающих — самые кассовые российские фильмы 2023 года, «Чебурашку», «Вызов» и «Праведник». 27-го екатеринбургский «ТанцТеатр», четырежды номинант главной театральной премии России «Золотая маска», покажет свои эксклюзивные постановки «Дивертисмент» и «Бах. Momentum». Свердловская музкомедия будет в театре 3 сентября — со спектаклем «Оттепель» про певиц Аиду Ведищеву, Ларису Мондрус и Нину Бродскую, которых советские власти вынудили эмигрировать в 1970-е. А закроют первый сезон парадом органистов 10 сентября. Согласно информации на сайте ЦПКиО, билеты на перечисленные шоу стоят от 300 до 500 рублей. На Мацуева и Гергиева можно было пройти за две-пять тысяч. Дирекции ЦПКиО, для которой летняя эстрада — принципиально новый опыт, важно не только показать зрителям качественный продукт (для этого, кстати, схантили Светлану Мишкину — программного директора Свердловской филармонии), но и получить отклик от аудитории. Чтобы подготовиться к уже полноценному сезону 2024 года.