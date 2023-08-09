Концерт Гергиева в Екатеринбурге, оказавшийся под угрозой срыва, состоится

09 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Валерий Гергиев — один из самых ожидаемых хедлайнеров 300-летия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит на 300-летии Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с окончательными итогами переговоров мэра Алексея Орлова с маэстро. Они длились несколько месяцев. Впервые о том, что всемирно известный дирижер приедет на открытие летней эстрады в парке Маяковского (ЦПКиО) 17 августа, Орлов сообщил в феврале 2023-го. Однако позднее — из-за плотного графика — Гергиева возникла угроза, что его концерт все же не состоится. Чиновники даже перестали называть его имя в публичных анонсах. И позвали другого хедлайнера — не менее звездного пианиста Дениса Мацуева. «В итоге выступят оба — и Мацуев, и Гергиев. Представители [свердловского] истеблишмента уже устроили настоящую охоту за билетами. Многим приходится отказывать, так как количество ограничено», — поделился собеседник агентства. Принято считать, что приглашение Гергиева и Мацуева — мощный ход Орлова в негласном соревновании с Пермью «у кого 300-летие круче». Гергиев — самый уважаемый президентом России Владимиром Путиным худрук театра, а оркестр Мариинки также один из лучших в стране, соперничающий разве что с musicaeterna Теодора Курентзиса — одного из ключевых хедлайнеров 300-летия Перми. Курентзис, кстати, вместе с Мацуевым и Владимиром Спиваковым входил в оргкомитет по подготовке столицы Прикамья к юбилею, отмечавшемуся в июне. В то время как в оргкомитете по подготовке к 300-летию Екатеринбурга, намеченному на 12—19 августа, федеральных селебрити нет совсем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит на 300-летии Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с окончательными итогами переговоров мэра Алексея Орлова с маэстро. Они длились несколько месяцев. Впервые о том, что всемирно известный дирижер приедет на открытие летней эстрады в парке Маяковского (ЦПКиО) 17 августа, Орлов сообщил в феврале 2023-го. Однако позднее — из-за плотного графика — Гергиева возникла угроза, что его концерт все же не состоится. Чиновники даже перестали называть его имя в публичных анонсах. И позвали другого хедлайнера — не менее звездного пианиста Дениса Мацуева. «В итоге выступят оба — и Мацуев, и Гергиев. Представители [свердловского] истеблишмента уже устроили настоящую охоту за билетами. Многим приходится отказывать, так как количество ограничено», — поделился собеседник агентства. Принято считать, что приглашение Гергиева и Мацуева — мощный ход Орлова в негласном соревновании с Пермью «у кого 300-летие круче». Гергиев — самый уважаемый президентом России Владимиром Путиным худрук театра, а оркестр Мариинки также один из лучших в стране, соперничающий разве что с musicaeterna Теодора Курентзиса — одного из ключевых хедлайнеров 300-летия Перми. Курентзис, кстати, вместе с Мацуевым и Владимиром Спиваковым входил в оргкомитет по подготовке столицы Прикамья к юбилею, отмечавшемуся в июне. В то время как в оргкомитете по подготовке к 300-летию Екатеринбурга, намеченному на 12—19 августа, федеральных селебрити нет совсем.