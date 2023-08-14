Почти сто человек получили компенсации после взрыва в Сергиевом Посаде

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, зомс, загорский оптико-механический завод
Пострадавшие от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде получили компенсации от властей, заявил Дмитрий Акулов Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Свыше 90 человек получили компенсации от губернатора Подмосковья в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — написал Акулов в своем telegram-канале. Он добавил, что выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу. В данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета РФ, заключил Акулов.

9 августа на заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, в результате которого пострадали 56 человек. Шестеро из них были доставлены в реанимацию, а одна пострадавшая скончалась. В городе был введен режим ЧС. Установлено, что ЧП было вызвано взрывом на складе пиротехники, передает A42.

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Свыше 90 человек получили компенсации от губернатора Подмосковья в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. «На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — написал Акулов в своем telegram-канале. Он добавил, что выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу. В данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета РФ, заключил Акулов. 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, в результате которого пострадали 56 человек. Шестеро из них были доставлены в реанимацию, а одна пострадавшая скончалась. В городе был введен режим ЧС. Установлено, что ЧП было вызвано взрывом на складе пиротехники, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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