Почти сто человек получили компенсации после взрыва в Сергиевом Посаде

14 августа 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Пострадавшие от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде получили компенсации от властей, заявил Дмитрий Акулов Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв Свыше 90 человек получили компенсации от губернатора Подмосковья в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. «На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — написал Акулов в своем telegram-канале. Он добавил, что выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу. В данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета РФ, заключил Акулов. 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, в результате которого пострадали 56 человек. Шестеро из них были доставлены в реанимацию, а одна пострадавшая скончалась. В городе был введен режим ЧС. Установлено, что ЧП было вызвано взрывом на складе пиротехники, передает A42.

Свыше 90 человек получили компенсации от губернатора Подмосковья в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. «На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — написал Акулов в своем telegram-канале. Он добавил, что выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу. В данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники Следственного комитета РФ, заключил Акулов. 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв, в результате которого пострадали 56 человек. Шестеро из них были доставлены в реанимацию, а одна пострадавшая скончалась. В городе был введен режим ЧС. Установлено, что ЧП было вызвано взрывом на складе пиротехники, передает A42.