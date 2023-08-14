Red Wings направит резервный борт для застрявших в Анталье екатеринбуржцев

Авиакомпания Red Wings направит резервный борт в Анталью, где застряли туристы из Екатеринбурга, из аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется направить из аэропорта Жуковского в Анталию резервное воздушное судно. Вопрос обеспечения перевозки пассажиров из Анталии находится на контроле Росавиации», — сообщили в официальном telegram-канале Росавиации.
Более 400 туристов из Екатеринбурга не могут вернуться из Антальи в Екатеринбург. Это произошло из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Часть туристов обратилась в консульство России в Турции, чтобы решить проблему. URA.RU собрало всю актуальную информацию в отдельный сюжет.
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