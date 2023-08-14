Red Wings направит резервный борт для застрявших в Анталье екатеринбуржцев

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
В Анталью ради екатеринбуржцев направят резервный борт из Жуковского Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Авиакомпания Red Wings направит резервный борт в Анталью, где застряли туристы из Екатеринбурга, из аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется направить из аэропорта Жуковского в Анталию резервное воздушное судно. Вопрос обеспечения перевозки пассажиров из Анталии находится на контроле Росавиации», — сообщили в официальном telegram-канале Росавиации.

Более 400 туристов из Екатеринбурга не могут вернуться из Антальи в Екатеринбург. Это произошло из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Часть туристов обратилась в консульство России в Турции, чтобы решить проблему. URA.RU собрало всю актуальную информацию в отдельный сюжет.

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Авиакомпания Red Wings направит резервный борт в Анталью, где застряли туристы из Екатеринбурга, из аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется направить из аэропорта Жуковского в Анталию резервное воздушное судно. Вопрос обеспечения перевозки пассажиров из Анталии находится на контроле Росавиации», — сообщили в официальном telegram-канале Росавиации. Более 400 туристов из Екатеринбурга не могут вернуться из Антальи в Екатеринбург. Это произошло из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Часть туристов обратилась в консульство России в Турции, чтобы решить проблему. URA.RU собрало всю актуальную информацию в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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