Red Wings направит резервный борт для застрявших в Анталье екатеринбуржцев

14 августа 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

В Анталью ради екатеринбуржцев направят резервный борт из Жуковского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Авиакомпания Red Wings направит резервный борт в Анталью, где застряли туристы из Екатеринбурга, из аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется направить из аэропорта Жуковского в Анталию резервное воздушное судно. Вопрос обеспечения перевозки пассажиров из Анталии находится на контроле Росавиации», — сообщили в официальном telegram-канале Росавиации. Более 400 туристов из Екатеринбурга не могут вернуться из Антальи в Екатеринбург. Это произошло из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Часть туристов обратилась в консульство России в Турции, чтобы решить проблему. URA.RU собрало всю актуальную информацию в отдельный сюжет.

Авиакомпания Red Wings направит резервный борт в Анталью, где застряли туристы из Екатеринбурга, из аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется направить из аэропорта Жуковского в Анталию резервное воздушное судно. Вопрос обеспечения перевозки пассажиров из Анталии находится на контроле Росавиации», — сообщили в официальном telegram-канале Росавиации. Более 400 туристов из Екатеринбурга не могут вернуться из Антальи в Екатеринбург. Это произошло из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Часть туристов обратилась в консульство России в Турции, чтобы решить проблему. URA.RU собрало всю актуальную информацию в отдельный сюжет.