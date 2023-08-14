Застрявшие в Анталии екатеринбуржцы показали, как проводили время. Видео

Застрявшие в Анталии екатеринбуржцы пытались наслаждаться отдыхом, ожидая рейса трое суток
© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный арфовый концерт в честь Дня всех влюбленных. Екатеринбург, шампанское, фрукты, романтический ужин
Туристы пытались хоть как-то скрасить тяжелое ожидание рейса Фото:
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Екатеринбуржцы, застрявшие на три дня на турецком курорте в Алании, пытались сохранять самообладание и даже наслаждаться отдыхом в ожидании рейса. Один из туристов снял на видео, как свердловчане ужинают в отеле. Кадры передал URA.RU один из свердловчан, который не смог улететь вовремя домой.

«Какая у нас может быть паника? Все сидят спокойно, кушают, отдыхают», — прокомментировал за кадром мужчина. Ранее он же заявлял, что не прочь остаться еще на день в Алании, поскольку ему понравилось проводить время возле бассейна.

Задержка рейсов из Анталии в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталию случилась из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Людям пришлось трое суток ждать самолета в аэропортах. Более подробная информация о происшествии собрана здесь.

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Екатеринбуржцы, застрявшие на три дня на турецком курорте в Алании, пытались сохранять самообладание и даже наслаждаться отдыхом в ожидании рейса. Один из туристов снял на видео, как свердловчане ужинают в отеле. Кадры передал URA.RU один из свердловчан, который не смог улететь вовремя домой. «Какая у нас может быть паника? Все сидят спокойно, кушают, отдыхают», — прокомментировал за кадром мужчина. Ранее он же заявлял, что не прочь остаться еще на день в Алании, поскольку ему понравилось проводить время возле бассейна. Задержка рейсов из Анталии в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталию случилась из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Людям пришлось трое суток ждать самолета в аэропортах. Более подробная информация о происшествии собрана здесь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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