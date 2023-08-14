Застрявшие в Анталии екатеринбуржцы показали, как проводили время. Видео

Застрявшие в Анталии екатеринбуржцы пытались наслаждаться отдыхом, ожидая рейса трое суток

14 августа 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Туристы пытались хоть как-то скрасить тяжелое ожидание рейса Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Екатеринбуржцы, застрявшие на три дня на турецком курорте в Алании, пытались сохранять самообладание и даже наслаждаться отдыхом в ожидании рейса. Один из туристов снял на видео, как свердловчане ужинают в отеле. Кадры передал URA.RU один из свердловчан, который не смог улететь вовремя домой. «Какая у нас может быть паника? Все сидят спокойно, кушают, отдыхают», — прокомментировал за кадром мужчина. Ранее он же заявлял, что не прочь остаться еще на день в Алании, поскольку ему понравилось проводить время возле бассейна. Задержка рейсов из Анталии в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталию случилась из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Людям пришлось трое суток ждать самолета в аэропортах. Более подробная информация о происшествии собрана здесь.

Екатеринбуржцы, застрявшие на три дня на турецком курорте в Алании, пытались сохранять самообладание и даже наслаждаться отдыхом в ожидании рейса. Один из туристов снял на видео, как свердловчане ужинают в отеле. Кадры передал URA.RU один из свердловчан, который не смог улететь вовремя домой. «Какая у нас может быть паника? Все сидят спокойно, кушают, отдыхают», — прокомментировал за кадром мужчина. Ранее он же заявлял, что не прочь остаться еще на день в Алании, поскольку ему понравилось проводить время возле бассейна. Задержка рейсов из Анталии в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталию случилась из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Людям пришлось трое суток ждать самолета в аэропортах. Более подробная информация о происшествии собрана здесь.