Екатеринбуржцы, застрявшие на три дня на турецком курорте в Алании, пытались сохранять самообладание и даже наслаждаться отдыхом в ожидании рейса. Один из туристов снял на видео, как свердловчане ужинают в отеле. Кадры передал URA.RU один из свердловчан, который не смог улететь вовремя домой.
«Какая у нас может быть паника? Все сидят спокойно, кушают, отдыхают», — прокомментировал за кадром мужчина. Ранее он же заявлял, что не прочь остаться еще на день в Алании, поскольку ему понравилось проводить время возле бассейна.
Задержка рейсов из Анталии в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталию случилась из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. Людям пришлось трое суток ждать самолета в аэропортах. Более подробная информация о происшествии собрана здесь.
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