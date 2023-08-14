Екатеринбуржец порадовался, что застрял в Турции на три дня

Екатеринбургский турист порадовался тому, что неожиданно застрял в Турции. Его слова URA.RU передал другой свердловчанин, который сейчас тоже ожидает вылета в Россию.
«Да улетать вообще уже не хочется! Мне тут уже в бассике (бассейне — прим.ред.) за два дня понравилось. Я бы тут прямо и остался», — признался турист по имени Александр.
Однако он оказался в меньшинстве: большинство уральцев — почти 400 человек — сильно устали от трехдневного ожидания. У людей началась паника. Они не могут вернуться в Екатеринбург из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings.
Одновременно с этим еще 400 человек ждут вылета в Турцию в аэропорту Кольцово. В данный момент самолет после починки в аэропорту Антальи проходит тестирование. Вся актуальная информация о застрявших туристах — в этом сюжете.
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