Екатеринбуржец порадовался, что застрял в Турции на три дня

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Летний отдых, туризм, архив. , турция, анталья, морской отдых, бассейн в отеле, отель на море
У некоторых туристов получилось расслабиться и ждать своего рейса без паники Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Екатеринбургский турист порадовался тому, что неожиданно застрял в Турции. Его слова URA.RU передал другой свердловчанин, который сейчас тоже ожидает вылета в Россию.

«Да улетать вообще уже не хочется! Мне тут уже в бассике (бассейне — прим.ред.) за два дня понравилось. Я бы тут прямо и остался», — признался турист по имени Александр.

Однако он оказался в меньшинстве: большинство уральцев — почти 400 человек — сильно устали от трехдневного ожидания. У людей началась паника. Они не могут вернуться в Екатеринбург из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings.

Одновременно с этим еще 400 человек ждут вылета в Турцию в аэропорту Кольцово. В данный момент самолет после починки в аэропорту Антальи проходит тестирование. Вся актуальная информация о застрявших туристах — в этом сюжете.

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Екатеринбургский турист порадовался тому, что неожиданно застрял в Турции. Его слова URA.RU передал другой свердловчанин, который сейчас тоже ожидает вылета в Россию. «Да улетать вообще уже не хочется! Мне тут уже в бассике (бассейне — прим.ред.) за два дня понравилось. Я бы тут прямо и остался», — признался турист по имени Александр. Однако он оказался в меньшинстве: большинство уральцев — почти 400 человек — сильно устали от трехдневного ожидания. У людей началась паника. Они не могут вернуться в Екатеринбург из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Одновременно с этим еще 400 человек ждут вылета в Турцию в аэропорту Кольцово. В данный момент самолет после починки в аэропорту Антальи проходит тестирование. Вся актуальная информация о застрявших туристах — в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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