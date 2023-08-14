Екатеринбуржец порадовался, что застрял в Турции на три дня

14 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

У некоторых туристов получилось расслабиться и ждать своего рейса без паники Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Екатеринбургский турист порадовался тому, что неожиданно застрял в Турции. Его слова URA.RU передал другой свердловчанин, который сейчас тоже ожидает вылета в Россию. «Да улетать вообще уже не хочется! Мне тут уже в бассике (бассейне — прим.ред.) за два дня понравилось. Я бы тут прямо и остался», — признался турист по имени Александр. Однако он оказался в меньшинстве: большинство уральцев — почти 400 человек — сильно устали от трехдневного ожидания. У людей началась паника. Они не могут вернуться в Екатеринбург из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Одновременно с этим еще 400 человек ждут вылета в Турцию в аэропорту Кольцово. В данный момент самолет после починки в аэропорту Антальи проходит тестирование. Вся актуальная информация о застрявших туристах — в этом сюжете.

Екатеринбургский турист порадовался тому, что неожиданно застрял в Турции. Его слова URA.RU передал другой свердловчанин, который сейчас тоже ожидает вылета в Россию. «Да улетать вообще уже не хочется! Мне тут уже в бассике (бассейне — прим.ред.) за два дня понравилось. Я бы тут прямо и остался», — признался турист по имени Александр. Однако он оказался в меньшинстве: большинство уральцев — почти 400 человек — сильно устали от трехдневного ожидания. У людей началась паника. Они не могут вернуться в Екатеринбург из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Одновременно с этим еще 400 человек ждут вылета в Турцию в аэропорту Кольцово. В данный момент самолет после починки в аэропорту Антальи проходит тестирование. Вся актуальная информация о застрявших туристах — в этом сюжете.