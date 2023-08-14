14 августа 2023

Shot: спасатели проверяют версию о сгоревшем автобусе с подростками в Махачкале

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Спецслужбы проверяют информацию о пострадавших при взрыве Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

После взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале мог сгореть автобус с подростками. Сейчас эту информацию проверяют спасатели, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Автобус с подростками 15-18 лет мог сгореть после взрыва на АЗС в Махачкале. Спасатели сейчас проверяют информацию», — указано в сообщении.

Взрыв в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. На данный момент известно о пяти погибших и десяти пострадавших.

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После взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале мог сгореть автобус с подростками. Сейчас эту информацию проверяют спасатели, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Автобус с подростками 15-18 лет мог сгореть после взрыва на АЗС в Махачкале. Спасатели сейчас проверяют информацию», — указано в сообщении. Взрыв в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. На данный момент известно о пяти погибших и десяти пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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