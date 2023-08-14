Shot: спасатели проверяют версию о сгоревшем автобусе с подростками в Махачкале 15 августа 2023 в 01:19 Размер текста - 17 + Спецслужбы проверяют информацию о пострадавших при взрыве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале После взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале мог сгореть автобус с подростками. Сейчас эту информацию проверяют спасатели, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Автобус с подростками 15-18 лет мог сгореть после взрыва на АЗС в Махачкале. Спасатели сейчас проверяют информацию», — указано в сообщении. Взрыв в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. На данный момент известно о пяти погибших и десяти пострадавших. После взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале мог сгореть автобус с подростками. Сейчас эту информацию проверяют спасатели, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Автобус с подростками 15-18 лет мог сгореть после взрыва на АЗС в Махачкале. Спасатели сейчас проверяют информацию», — указано в сообщении. Взрыв в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. На данный момент известно о пяти погибших и десяти пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям