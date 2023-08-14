Shot: спасатели проверяют версию о сгоревшем автобусе с подростками в Махачкале

Спецслужбы проверяют информацию о пострадавших при взрыве
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
После взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале мог сгореть автобус с подростками. Сейчас эту информацию проверяют спасатели, передает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«Автобус с подростками 15-18 лет мог сгореть после взрыва на АЗС в Махачкале. Спасатели сейчас проверяют информацию», — указано в сообщении.
Взрыв в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. На данный момент известно о пяти погибших и десяти пострадавших.
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