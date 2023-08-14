Baza: при взрыве в Махачкале погибли три человека 15 августа 2023 в 00:14 Размер текста - 17 + В результате взрыва в Махачкале трое человек погибли, сообщили в соцсети (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU При взрыве в Махачкале возле нефетебазы погибли три человека и еще девять пострадали. Об этом сообщили в соцсети. «Как минимум три человека погибли. Еще 9 пострадали в результате взрыва в Махачкале», — сообщили в telegram-канале Baza. Взрыв произошел в ночь на 15 августа, очевидцы сообщали, что взрывная волна чувствовалась в квартирах соседних домов. При взрыве в Махачкале возле нефетебазы погибли три человека и еще девять пострадали. Об этом сообщили в соцсети. «Как минимум три человека погибли. Еще 9 пострадали в результате взрыва в Махачкале», — сообщили в telegram-канале Baza. Взрыв произошел в ночь на 15 августа, очевидцы сообщали, что взрывная волна чувствовалась в квартирах соседних домов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям