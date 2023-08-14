14 августа 2023

Baza: при взрыве в Махачкале погибли три человека

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
В результате взрыва в Махачкале трое человек погибли, сообщили в соцсети (архивное фото) Фото:

При взрыве в Махачкале возле нефетебазы погибли три человека и еще девять пострадали. Об этом сообщили в соцсети.

«Как минимум три человека погибли. Еще 9 пострадали в результате взрыва в Махачкале», — сообщили в telegram-канале Baza. Взрыв произошел в ночь на 15 августа, очевидцы сообщали, что взрывная волна чувствовалась в квартирах соседних домов.

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При взрыве в Махачкале возле нефетебазы погибли три человека и еще девять пострадали. Об этом сообщили в соцсети. «Как минимум три человека погибли. Еще 9 пострадали в результате взрыва в Махачкале», — сообщили в telegram-канале Baza. Взрыв произошел в ночь на 15 августа, очевидцы сообщали, что взрывная волна чувствовалась в квартирах соседних домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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