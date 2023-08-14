Baza: при взрыве в Махачкале погибли три человека

В результате взрыва в Махачкале трое человек погибли, сообщили в соцсети (архивное фото)
При взрыве в Махачкале возле нефетебазы погибли три человека и еще девять пострадали. Об этом сообщили в соцсети.
«Как минимум три человека погибли. Еще 9 пострадали в результате взрыва в Махачкале», — сообщили в telegram-канале Baza. Взрыв произошел в ночь на 15 августа, очевидцы сообщали, что взрывная волна чувствовалась в квартирах соседних домов.
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