В Анталью прилетели первые пассажиры из Екатеринбурга, рейс которых задерживали на трое суток

15 августа 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

В Анталье приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Анталью приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали на трое суток. Об этом сообщили в Росавиации. «Авиакомпания „Икар“, которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) к месту отдыха около 400 пассажиров», — сообщает Росавиация. Сообщение ведомства приводит РИА Новости. Самолет обратно в Екатеринбурге вылетит в 00:30 по московскому времени. На него зарегистрировано 429 пассажиров. Жители Екатеринбурга более трех суток ждали рейс в Анталью. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. В Ассоциации Туроператоров пояснили, что туристов будут отправлять на дополнительных рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»). URA.RU собрало всю информацию по теме в отдельный сюжет.

В Анталью приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали на трое суток. Об этом сообщили в Росавиации. «Авиакомпания „Икар“, которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) к месту отдыха около 400 пассажиров», — сообщает Росавиация. Сообщение ведомства приводит РИА Новости. Самолет обратно в Екатеринбурге вылетит в 00:30 по московскому времени. На него зарегистрировано 429 пассажиров. Жители Екатеринбурга более трех суток ждали рейс в Анталью. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. В Ассоциации Туроператоров пояснили, что туристов будут отправлять на дополнительных рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»). URA.RU собрало всю информацию по теме в отдельный сюжет.