14 августа 2023

В Анталью прилетели первые пассажиры из Екатеринбурга, рейс которых задерживали на трое суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт, лукойл, аэрофлот, летное поле, самолет
В Анталье приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали Фото:

В Анталью приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали на трое суток. Об этом сообщили в Росавиации.

«Авиакомпания „Икар“, которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) к месту отдыха около 400 пассажиров», — сообщает Росавиация. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Самолет обратно в Екатеринбурге вылетит в 00:30 по московскому времени. На него зарегистрировано 429 пассажиров.

Жители Екатеринбурга более трех суток ждали рейс в Анталью. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. В Ассоциации Туроператоров пояснили, что туристов будут отправлять на дополнительных рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»). URA.RU собрало всю информацию по теме в отдельный сюжет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Анталью приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали на трое суток. Об этом сообщили в Росавиации. «Авиакомпания „Икар“, которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) к месту отдыха около 400 пассажиров», — сообщает Росавиация. Сообщение ведомства приводит РИА Новости. Самолет обратно в Екатеринбурге вылетит в 00:30 по московскому времени. На него зарегистрировано 429 пассажиров. Жители Екатеринбурга более трех суток ждали рейс в Анталью. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. В Ассоциации Туроператоров пояснили, что туристов будут отправлять на дополнительных рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»). URA.RU собрало всю информацию по теме в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...