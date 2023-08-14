В Анталью прилетели первые пассажиры из Екатеринбурга, рейс которых задерживали на трое суток

В Анталью приземлился первый самолет с екатеринбуржцами, рейс которых задерживали на трое суток. Об этом сообщили в Росавиации.
«Авиакомпания „Икар“, которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) к месту отдыха около 400 пассажиров», — сообщает Росавиация. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.
Самолет обратно в Екатеринбурге вылетит в 00:30 по московскому времени. На него зарегистрировано 429 пассажиров.
Жители Екатеринбурга более трех суток ждали рейс в Анталью. В авиакомпании Red Wings поясняли, что массовая задержка рейсов связана с поломкой лайнера. В Ассоциации Туроператоров пояснили, что туристов будут отправлять на дополнительных рейсах авиакомпании Pegas Fly («Икар»). URA.RU собрало всю информацию по теме в отдельный сюжет.
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