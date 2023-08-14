14 августа 2023
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Власти ЯНАО оплатят бойцам СВО дорогу в отпуск домой и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Государство купит бойцам СВО билеты домой и обратно Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе введут новые меры поддержки военнослужащих. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что бойцам СВО будут оплачивать проезд из зоны спецоперации в отпуск домой и обратно.

«Встретился с участниками спецоперации и их близкими в Надыме. Получил много вопросов, в том числе о компенсации проезда бойцов в отпуск домой и обратно. Включим эту меру поддержки в региональный перечень», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Военнослужащим компенсируют стоимость билетов, приобретенных с 1 января текущего года. Кроме того, будут оплачиваться расходы за перевес багажа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО планируют сделать бесплатный проезд для участников спецоперации, которые приезжают домой или улетают обратно на службу. В настоящий момент окружные власти компенсируют стоимость билетов в отпуск детям бойцов СВО. Мера распространяется на проездные документы, приобретенные с 1 мая по 30 сентября.

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В Ямало-Ненецком автономном округе введут новые меры поддержки военнослужащих. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что бойцам СВО будут оплачивать проезд из зоны спецоперации в отпуск домой и обратно. «Встретился с участниками спецоперации и их близкими в Надыме. Получил много вопросов, в том числе о компенсации проезда бойцов в отпуск домой и обратно. Включим эту меру поддержки в региональный перечень», — написал глава региона в своем telegram-канале. Военнослужащим компенсируют стоимость билетов, приобретенных с 1 января текущего года. Кроме того, будут оплачиваться расходы за перевес багажа. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО планируют сделать бесплатный проезд для участников спецоперации, которые приезжают домой или улетают обратно на службу. В настоящий момент окружные власти компенсируют стоимость билетов в отпуск детям бойцов СВО. Мера распространяется на проездные документы, приобретенные с 1 мая по 30 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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