Власти ЯНАО оплатят бойцам СВО дорогу в отпуск домой и обратно

Государство купит бойцам СВО билеты домой и обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе введут новые меры поддержки военнослужащих. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что бойцам СВО будут оплачивать проезд из зоны спецоперации в отпуск домой и обратно.

«Встретился с участниками спецоперации и их близкими в Надыме. Получил много вопросов, в том числе о компенсации проезда бойцов в отпуск домой и обратно. Включим эту меру поддержки в региональный перечень», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Военнослужащим компенсируют стоимость билетов, приобретенных с 1 января текущего года. Кроме того, будут оплачиваться расходы за перевес багажа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО планируют сделать бесплатный проезд для участников спецоперации, которые приезжают домой или улетают обратно на службу. В настоящий момент окружные власти компенсируют стоимость билетов в отпуск детям бойцов СВО. Мера распространяется на проездные документы, приобретенные с 1 мая по 30 сентября.