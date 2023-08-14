14 августа 2023

В Екатеринбурге пенсионерка напала на девушку с ребенком на глазах у детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера и Натальи Котовой по Курчатовскому и Калининскому районам. Челябинск, ребенок, двор, турник, дети, девочка, спортплощадка
Драка произошла на глазах у детей во дворе дома на улице Таганская, 24/3 Фото:

В Екатеринбурге пенсионерка устроила конфликт с молодой девушкой, чей ребенок играл во дворе с котом и другими детьми. В итоге спор перерос в драку на глазах у детей, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец происходящего.

«На лавочке сидела молодая мама с ребенком. У них был кот, они играли с ним, рядом были еще дети. Мимо проходила бабушка и ей что-то не понравилось. Она стала ругаться с девушкой и ребенком. Потом конфликт между девушкой и бабушкой перерос в драку», — рассказал собеседник агентства.

По словам очевидца, после в конфликт вмешалась другая екатеринбурженка, а мать с ребенком ушли домой. Причина конфликта осталась неизвестна. Позднее к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером 14 августа во дворе дома на улице Таганская, 24/3. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пенсионерка устроила конфликт с молодой девушкой, чей ребенок играл во дворе с котом и другими детьми. В итоге спор перерос в драку на глазах у детей, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец происходящего. «На лавочке сидела молодая мама с ребенком. У них был кот, они играли с ним, рядом были еще дети. Мимо проходила бабушка и ей что-то не понравилось. Она стала ругаться с девушкой и ребенком. Потом конфликт между девушкой и бабушкой перерос в драку», — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, после в конфликт вмешалась другая екатеринбурженка, а мать с ребенком ушли домой. Причина конфликта осталась неизвестна. Позднее к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел вечером 14 августа во дворе дома на улице Таганская, 24/3. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...