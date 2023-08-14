В Екатеринбурге пенсионерка напала на девушку с ребенком на глазах у детей

15 августа 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Драка произошла на глазах у детей во дворе дома на улице Таганская, 24/3 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге пенсионерка устроила конфликт с молодой девушкой, чей ребенок играл во дворе с котом и другими детьми. В итоге спор перерос в драку на глазах у детей, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец происходящего. «На лавочке сидела молодая мама с ребенком. У них был кот, они играли с ним, рядом были еще дети. Мимо проходила бабушка и ей что-то не понравилось. Она стала ругаться с девушкой и ребенком. Потом конфликт между девушкой и бабушкой перерос в драку», — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, после в конфликт вмешалась другая екатеринбурженка, а мать с ребенком ушли домой. Причина конфликта осталась неизвестна. Позднее к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел вечером 14 августа во дворе дома на улице Таганская, 24/3. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге пенсионерка устроила конфликт с молодой девушкой, чей ребенок играл во дворе с котом и другими детьми. В итоге спор перерос в драку на глазах у детей, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец происходящего. «На лавочке сидела молодая мама с ребенком. У них был кот, они играли с ним, рядом были еще дети. Мимо проходила бабушка и ей что-то не понравилось. Она стала ругаться с девушкой и ребенком. Потом конфликт между девушкой и бабушкой перерос в драку», — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, после в конфликт вмешалась другая екатеринбурженка, а мать с ребенком ушли домой. Причина конфликта осталась неизвестна. Позднее к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел вечером 14 августа во дворе дома на улице Таганская, 24/3. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.