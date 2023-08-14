Оппозиционного политика застрелили в Эквадоре перед выборами

Участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес был застрелен в провинции Эсмеральдас в канун президентских выборов в Эквадоре. С таким заявлением выступила кандидат на пост главы государства от объединения Луиса Гонсалес.
«Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, который стал жертвой волны насилия», — написала Луиса Гонсалес в своем аккаунте в сервисе X (ранее Twitter).
Брионес выступал с критикой действующего правительства страны и призывал изменить ситуацию в сфере безопасности. По версии журналистов, оппозиционера убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Сейчас силовики проверяют, не получал ли Брионес других угроз.
Ранее в Эквадоре тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до этого он жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные структуры.
Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа. По словам действующего лидера страны Гильермо Лассо, они нужны, чтобы распустить парламент, который препятствует проведению реформ.
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