Оппозиционного политика застрелили в Эквадоре перед выборами

15 августа 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, оппозиционный политик стал жертвой вымогателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес был застрелен в провинции Эсмеральдас в канун президентских выборов в Эквадоре. С таким заявлением выступила кандидат на пост главы государства от объединения Луиса Гонсалес. «Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, который стал жертвой волны насилия», — написала Луиса Гонсалес в своем аккаунте в сервисе X (ранее Twitter). Брионес выступал с критикой действующего правительства страны и призывал изменить ситуацию в сфере безопасности. По версии журналистов, оппозиционера убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Сейчас силовики проверяют, не получал ли Брионес других угроз. Ранее в Эквадоре тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до этого он жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные структуры. Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа. По словам действующего лидера страны Гильермо Лассо, они нужны, чтобы распустить парламент, который препятствует проведению реформ.

Участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес был застрелен в провинции Эсмеральдас в канун президентских выборов в Эквадоре. С таким заявлением выступила кандидат на пост главы государства от объединения Луиса Гонсалес. «Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, который стал жертвой волны насилия», — написала Луиса Гонсалес в своем аккаунте в сервисе X (ранее Twitter). Брионес выступал с критикой действующего правительства страны и призывал изменить ситуацию в сфере безопасности. По версии журналистов, оппозиционера убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Сейчас силовики проверяют, не получал ли Брионес других угроз. Ранее в Эквадоре тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до этого он жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные структуры. Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа. По словам действующего лидера страны Гильермо Лассо, они нужны, чтобы распустить парламент, который препятствует проведению реформ.