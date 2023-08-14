14 августа 2023

Оппозиционного политика застрелили в Эквадоре перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , пистолет, оружие, стрельба, стрельба из пистолета
По предварительным данным, оппозиционный политик стал жертвой вымогателей Фото:

Участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес был застрелен в провинции Эсмеральдас в канун президентских выборов в Эквадоре. С таким заявлением выступила кандидат на пост главы государства от объединения Луиса Гонсалес.

«Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, который стал жертвой волны насилия», — написала Луиса Гонсалес в своем аккаунте в сервисе X (ранее Twitter).

Брионес выступал с критикой действующего правительства страны и призывал изменить ситуацию в сфере безопасности. По версии журналистов, оппозиционера убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Сейчас силовики проверяют, не получал ли Брионес других угроз.

Ранее в Эквадоре тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до этого он жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные структуры.

Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа. По словам действующего лидера страны Гильермо Лассо, они нужны, чтобы распустить парламент, который препятствует проведению реформ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионес был застрелен в провинции Эсмеральдас в канун президентских выборов в Эквадоре. С таким заявлением выступила кандидат на пост главы государства от объединения Луиса Гонсалес. «Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, который стал жертвой волны насилия», — написала Луиса Гонсалес в своем аккаунте в сервисе X (ранее Twitter). Брионес выступал с критикой действующего правительства страны и призывал изменить ситуацию в сфере безопасности. По версии журналистов, оппозиционера убили члены банды, вымогавшей у него деньги. Сейчас силовики проверяют, не получал ли Брионес других угроз. Ранее в Эквадоре тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. За несколько дней до этого он жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные структуры. Досрочные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре 20 августа. По словам действующего лидера страны Гильермо Лассо, они нужны, чтобы распустить парламент, который препятствует проведению реформ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...