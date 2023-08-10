Президент Эквадора Лассо попросил ФБР найти убийцу своего конкурента 11 августа 2023 в 01:36 Размер текста - 17 + Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Делегация ФБР США прибудет в Эквадор для поиска убийцы кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Оказать помощь в расследовании попросил действующий глава государства Гильермо Лассо. «Я попросил у ФБР помощи в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. ФБР согласилось на нашу просьбу, и в ближайшие часы в страну прибудет их делегация», — сообщил Лассо на своей странице в X (прежнее название Twitter). Ранее URA.RU сообщало, что кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после политического митинга тремя выстрелами в голову. За несколько дней до убийства кандидат в президенты жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные группировки. Делегация ФБР США прибудет в Эквадор для поиска убийцы кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Оказать помощь в расследовании попросил действующий глава государства Гильермо Лассо. «Я попросил у ФБР помощи в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. ФБР согласилось на нашу просьбу, и в ближайшие часы в страну прибудет их делегация», — сообщил Лассо на своей странице в X (прежнее название Twitter). Ранее URA.RU сообщало, что кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после политического митинга тремя выстрелами в голову. За несколько дней до убийства кандидат в президенты жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные группировки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям