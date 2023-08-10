10 августа 2023

Президент Эквадора Лассо попросил ФБР найти убийцу своего конкурента

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Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову Фото:

Делегация ФБР США прибудет в Эквадор для поиска убийцы кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Оказать помощь в расследовании попросил действующий глава государства Гильермо Лассо.

«Я попросил у ФБР помощи в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. ФБР согласилось на нашу просьбу, и в ближайшие часы в страну прибудет их делегация», — сообщил Лассо на своей странице в X (прежнее название Twitter).

Ранее URA.RU сообщало, что кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после политического митинга тремя выстрелами в голову. За несколько дней до убийства кандидат в президенты жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные группировки.

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Делегация ФБР США прибудет в Эквадор для поиска убийцы кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Оказать помощь в расследовании попросил действующий глава государства Гильермо Лассо. «Я попросил у ФБР помощи в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. ФБР согласилось на нашу просьбу, и в ближайшие часы в страну прибудет их делегация», — сообщил Лассо на своей странице в X (прежнее название Twitter). Ранее URA.RU сообщало, что кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после политического митинга тремя выстрелами в голову. За несколько дней до убийства кандидат в президенты жаловался, что ему постоянно угрожали местные криминальные группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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