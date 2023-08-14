После ЧП в Дагестане следователи возбудили уголовное дело

15 августа 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

СКР возбудил уголовное дело после взрыва на АЗС в Махачкале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва АЗС в Махачкале. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Дагестан. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ», — передает сообщение СУ СКР по Республике Дагестан РИА Новости. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Взрыв на одной из АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Губернатор Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва попал на видео, снятое одним из очевидцев. Для помощи пострадавшим в Махачкалу вылетели врачи федеральных клиник. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва АЗС в Махачкале. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Дагестан. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ», — передает сообщение СУ СКР по Республике Дагестан РИА Новости. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Взрыв на одной из АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Губернатор Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва попал на видео, снятое одним из очевидцев. Для помощи пострадавшим в Махачкалу вылетели врачи федеральных клиник. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.