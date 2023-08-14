14 августа 2023

Врачи федеральных клиник вылетят в Махачкалу для помощи пострадавшим

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , медицина катастроф
Врачи отправятся к пострадавшим спецбортом МЧС Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Представители федеральных медцентров России вылетают спецбортом МЧС в Махачкалу для того, чтобы помочь пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в город Махачкалу. Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — цитирует сообщение Минздрава РФ РИА Новости. В пресс-службе добавили, что медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что взрыв произошел на одной из заправочных станций в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва записал на видео один из очевидцев.

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Представители федеральных медцентров России вылетают спецбортом МЧС в Махачкалу для того, чтобы помочь пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ. «Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в город Махачкалу. Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — цитирует сообщение Минздрава РФ РИА Новости. В пресс-службе добавили, что медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв произошел на одной из заправочных станций в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва записал на видео один из очевидцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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