Врачи федеральных клиник вылетят в Махачкалу для помощи пострадавшим

15 августа 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Врачи отправятся к пострадавшим спецбортом МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Представители федеральных медцентров России вылетают спецбортом МЧС в Махачкалу для того, чтобы помочь пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ. «Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в город Махачкалу. Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — цитирует сообщение Минздрава РФ РИА Новости. В пресс-службе добавили, что медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв произошел на одной из заправочных станций в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва записал на видео один из очевидцев.

Представители федеральных медцентров России вылетают спецбортом МЧС в Махачкалу для того, чтобы помочь пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ. «Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в город Махачкалу. Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — цитирует сообщение Минздрава РФ РИА Новости. В пресс-службе добавили, что медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв произошел на одной из заправочных станций в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва записал на видео один из очевидцев.