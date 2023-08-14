Врачи федеральных клиник вылетят в Махачкалу для помощи пострадавшим

Представители федеральных медцентров России вылетают спецбортом МЧС в Махачкалу для того, чтобы помочь пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.
«Группа специалистов ведущих федеральных центров Минздрава России вылетает спецбортом МЧС России в город Махачкалу. Всем тяжелопострадавшим специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России будут обеспечены консультации ведущих врачей для определения наиболее эффективной тактики лечения и целесообразности эвакуации в Москву», — цитирует сообщение Минздрава РФ РИА Новости. В пресс-службе добавили, что медпомощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
Ранее URA.RU сообщало, что взрыв произошел на одной из заправочных станций в Махачкале в ночь на 15 августа. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщал, что в результате ЧП погибло пять человек, еще 10 пострадало. Момент взрыва записал на видео один из очевидцев.
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