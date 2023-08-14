В Екатеринбург вернулись застрявшие в Анталье туристы. Видео

15 августа 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Застрявшие в Анталье туристы вернулись в Екатеринбург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании «Икар» с туристами из Антальи, которые трое суток ожидали возвращения домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели. «Ура, с возвращением домой. Поздравляю всех с прибытием на родную землю!» — заявила одна из пассажирок рейса. Ранее порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это произошло из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные лайнеры, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании «Икар» с туристами из Антальи, которые трое суток ожидали возвращения домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели. «Ура, с возвращением домой. Поздравляю всех с прибытием на родную землю!» — заявила одна из пассажирок рейса. Ранее порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это произошло из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные лайнеры, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.