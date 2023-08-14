В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании «Икар» с туристами из Антальи, которые трое суток ожидали возвращения домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели.
«Ура, с возвращением домой. Поздравляю всех с прибытием на родную землю!» — заявила одна из пассажирок рейса.
Ранее порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это произошло из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные лайнеры, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.
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