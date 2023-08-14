14 августа 2023

В Екатеринбург вернулись застрявшие в Анталье туристы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Застрявшие в Анталье туристы вернулись в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании «Икар» с туристами из Антальи, которые трое суток ожидали возвращения домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели.

«Ура, с возвращением домой. Поздравляю всех с прибытием на родную землю!» — заявила одна из пассажирок рейса.

Ранее порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это произошло из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные лайнеры, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании «Икар» с туристами из Антальи, которые трое суток ожидали возвращения домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели. «Ура, с возвращением домой. Поздравляю всех с прибытием на родную землю!» — заявила одна из пассажирок рейса. Ранее порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это произошло из-за поломки борта авиакомпании Red Wings. Росавиации приняло решение направить резервные лайнеры, чтобы вернуть застрявших в Турции пассажиров. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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