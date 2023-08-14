Мэр из ХМАО лишился сразу двух заместителей. Инсайд

Из мэрии Сургутского района уволились два заместителя Трубецкого

15 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вице-мэры Сургутского района увольняются из администрации, не выдержав прессинг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой лишился двух заместителей. Заявления об увольнении написали сразу два вице-мэра — Алексей Савенков и Константин Карпеткин. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал журналисту, что оба вице-мэра не смогли больше выдерживать прессинг. «От главы Сургутского района Трубецкого бегут замы. У Савенкова есть проблемы с выполнением плана по набору контрактников на военную службу. За это Трубецкой несет личную ответственность перед губернатором Югры. К Карпеткину появились претензии из-за реконструкции коммунальных объектов. Оба чиновника решили, что не готовы больше выдерживать давление, которое на них оказывается для достижения результата. Теперь Трубецкому придется срочно искать им замену, а очередь из желающих на расстрельные должности пока не выстраивается», — отмечает инсайдер. Еще один собеседник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района отметил, что уход Савенкова может быть связана с состоянием здоровья. Он работал на посту вице-мэра с 2017 года, Карпеткин пришел на работу в мэрию в 2021 году. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что в мэрию Сургутского района планирует трудоустроиться экс-директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов. Вынужденный уволиться из правительства округа из-за конфликта интересов, он нашел «тихую гавань», где думает досидеть до пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой лишился двух заместителей. Заявления об увольнении написали сразу два вице-мэра — Алексей Савенков и Константин Карпеткин. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал журналисту, что оба вице-мэра не смогли больше выдерживать прессинг. «От главы Сургутского района Трубецкого бегут замы. У Савенкова есть проблемы с выполнением плана по набору контрактников на военную службу. За это Трубецкой несет личную ответственность перед губернатором Югры. К Карпеткину появились претензии из-за реконструкции коммунальных объектов. Оба чиновника решили, что не готовы больше выдерживать давление, которое на них оказывается для достижения результата. Теперь Трубецкому придется срочно искать им замену, а очередь из желающих на расстрельные должности пока не выстраивается», — отмечает инсайдер. Еще один собеседник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района отметил, что уход Савенкова может быть связана с состоянием здоровья. Он работал на посту вице-мэра с 2017 года, Карпеткин пришел на работу в мэрию в 2021 году. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что в мэрию Сургутского района планирует трудоустроиться экс-директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов. Вынужденный уволиться из правительства округа из-за конфликта интересов, он нашел «тихую гавань», где думает досидеть до пенсии.