Мэр Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой лишился двух заместителей. Заявления об увольнении написали сразу два вице-мэра — Алексей Савенков и Константин Карпеткин. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал журналисту, что оба вице-мэра не смогли больше выдерживать прессинг.
«От главы Сургутского района Трубецкого бегут замы. У Савенкова есть проблемы с выполнением плана по набору контрактников на военную службу. За это Трубецкой несет личную ответственность перед губернатором Югры. К Карпеткину появились претензии из-за реконструкции коммунальных объектов. Оба чиновника решили, что не готовы больше выдерживать давление, которое на них оказывается для достижения результата. Теперь Трубецкому придется срочно искать им замену, а очередь из желающих на расстрельные должности пока не выстраивается», — отмечает инсайдер.
Еще один собеседник URA.RU в политическом истеблишменте Сургутского района отметил, что уход Савенкова может быть связана с состоянием здоровья. Он работал на посту вице-мэра с 2017 года, Карпеткин пришел на работу в мэрию в 2021 году. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что в мэрию Сургутского района планирует трудоустроиться экс-директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов. Вынужденный уволиться из правительства округа из-за конфликта интересов, он нашел «тихую гавань», где думает досидеть до пенсии.
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