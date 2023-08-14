Челябинский губернатор Текслер вернулся из ДНР. Фото, видео

15 августа 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер оценил ход восстановительных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Волновахского района (ДНР). Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер проинспектировал ход восстановительных работ. «Губернатор с рабочим визитом побывал в Волновахском районе Донецкой народной республики. Проинспектировал строительные объекты», — отметили в пресс-службе Текслера. Поездка началась с поселка Донского, где челябинские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом. Рабочие в двух подъездах успели восстановить межкомнатные перегородки и перекрытия, заменить окна, коммуникации, занялись устройством кровли. В Волновахе губернатор побывал в Свято-Преображенском храме, который после вызванного обстрелом пожара готовят к открытию после реконструкции. Среди других пунктов визита стал с самого начала построенный жилой дом, детсад № 2, где закачиваются восстановительные работы. В рамках объезда глава области также оценил проведенное обустройство асфальта на дорогах, восстановленное и оснащенное здание стоматологической клиники. В разговоре с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым Текслер наметил планы. Часть объектов за полтора года восстановили и оснастили, другие откроются в ближайшее время. Первым пунктом поездки Алексея Текслера стал поселок Донской Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Вместо двух домов на два этажа в Волновахе построили одну трехэтажку Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Свято-Преображенский храм готов принять первых верующих Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Детский сад Волновахи оснастили новыми игровыми и спортплощадками Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Жители ДНР поблагодарили губернатора за проделанную работу Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Волновахского района (ДНР). Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер проинспектировал ход восстановительных работ. «Губернатор с рабочим визитом побывал в Волновахском районе Донецкой народной республики. Проинспектировал строительные объекты», — отметили в пресс-службе Текслера. Поездка началась с поселка Донского, где челябинские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом. Рабочие в двух подъездах успели восстановить межкомнатные перегородки и перекрытия, заменить окна, коммуникации, занялись устройством кровли. В Волновахе губернатор побывал в Свято-Преображенском храме, который после вызванного обстрелом пожара готовят к открытию после реконструкции. Среди других пунктов визита стал с самого начала построенный жилой дом, детсад № 2, где закачиваются восстановительные работы. В рамках объезда глава области также оценил проведенное обустройство асфальта на дорогах, восстановленное и оснащенное здание стоматологической клиники. В разговоре с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым Текслер наметил планы. Часть объектов за полтора года восстановили и оснастили, другие откроются в ближайшее время.