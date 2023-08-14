14 августа 2023

Челябинский губернатор Текслер вернулся из ДНР. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер оценил ход восстановительных работ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Волновахского района (ДНР). Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер проинспектировал ход восстановительных работ.

«Губернатор с рабочим визитом побывал в Волновахском районе Донецкой народной республики. Проинспектировал строительные объекты», — отметили в пресс-службе Текслера.

Поездка началась с поселка Донского, где челябинские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом. Рабочие в двух подъездах успели восстановить межкомнатные перегородки и перекрытия, заменить окна, коммуникации, занялись устройством кровли.

В Волновахе губернатор побывал в Свято-Преображенском храме, который после вызванного обстрелом пожара готовят к открытию после реконструкции. Среди других пунктов визита стал с самого начала построенный жилой дом, детсад № 2, где закачиваются восстановительные работы. В рамках объезда глава области также оценил проведенное обустройство асфальта на дорогах, восстановленное и оснащенное здание стоматологической клиники.

В разговоре с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым Текслер наметил планы. Часть объектов за полтора года восстановили и оснастили, другие откроются в ближайшее время.

Первым пунктом поездки Алексея Текслера стал поселок Донской
Первым пунктом поездки Алексея Текслера стал поселок Донской
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Вместо двух домов на два этажа в Волновахе построили одну трехэтажку
Вместо двух домов на два этажа в Волновахе построили одну трехэтажку
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Свято-Преображенский храм готов принять первых верующих
Свято-Преображенский храм готов принять первых верующих
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Детский сад Волновахи оснастили новыми игровыми и спортплощадками
Детский сад Волновахи оснастили новыми игровыми и спортплощадками
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Жители ДНР поблагодарили губернатора за проделанную работу
Жители ДНР поблагодарили губернатора за проделанную работу
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вернулся из Волновахского района (ДНР). Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер проинспектировал ход восстановительных работ. «Губернатор с рабочим визитом побывал в Волновахском районе Донецкой народной республики. Проинспектировал строительные объекты», — отметили в пресс-службе Текслера. Поездка началась с поселка Донского, где челябинские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом. Рабочие в двух подъездах успели восстановить межкомнатные перегородки и перекрытия, заменить окна, коммуникации, занялись устройством кровли. В Волновахе губернатор побывал в Свято-Преображенском храме, который после вызванного обстрелом пожара готовят к открытию после реконструкции. Среди других пунктов визита стал с самого начала построенный жилой дом, детсад № 2, где закачиваются восстановительные работы. В рамках объезда глава области также оценил проведенное обустройство асфальта на дорогах, восстановленное и оснащенное здание стоматологической клиники. В разговоре с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым Текслер наметил планы. Часть объектов за полтора года восстановили и оснастили, другие откроются в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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