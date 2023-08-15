CNN показал, насколько интенсивно армия РФ минирует поля на фронте

CNN: ВСУ определяют российские мины при помощи дронов

15 августа 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

ВСУ используют тепловизоры для определения российских мин Фото: Лариса Рычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский телеканал CNN показал кадры заминированных полей на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отследили мины при помощи тепловизоров. «Один из дронов ВСУ оборудован тепловизором. Белые точки — это российские мины. Разведка не решит проблему замедленного контрнаступления, но поможет украинским солдатам продвинуться чуть дальше», — передает корреспондент CNN. Он акцентировал внимание на трудностях украинских сил от российских укреплений в виде минных полей. На кадрах видны десятки мин. Американский журналист также привел слова солдат ВСУ, который рассказал о действиях ВС РФ. Российские силы незамедлительно реагируют на украинских военнослужащих. «Когда нас видят российские войска, они сразу всеми силами начинают работать — артиллерией, танками, минометами», — заявил солдат ВСУ. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. За два месяца с его начала солдаты ВСУ потеряли около 43 тысяч человек, подчеркнули в Минобороны РФ. С начала СВО Киев потерял 150 тысяч человек, отмечают западные аналитики. Главная трудность, с которой сталкивается Украина на фронте — минные поля, созданные российскими силами. На Западе назвали такую тактику РФ главным оружием. Мины РФ выделены белыми точками Фото: CNN

Американский телеканал CNN показал кадры заминированных полей на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отследили мины при помощи тепловизоров. «Один из дронов ВСУ оборудован тепловизором. Белые точки — это российские мины. Разведка не решит проблему замедленного контрнаступления, но поможет украинским солдатам продвинуться чуть дальше», — передает корреспондент CNN. Он акцентировал внимание на трудностях украинских сил от российских укреплений в виде минных полей. На кадрах видны десятки мин. Американский журналист также привел слова солдат ВСУ, который рассказал о действиях ВС РФ. Российские силы незамедлительно реагируют на украинских военнослужащих. «Когда нас видят российские войска, они сразу всеми силами начинают работать — артиллерией, танками, минометами», — заявил солдат ВСУ. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. За два месяца с его начала солдаты ВСУ потеряли около 43 тысяч человек, подчеркнули в Минобороны РФ. С начала СВО Киев потерял 150 тысяч человек, отмечают западные аналитики. Главная трудность, с которой сталкивается Украина на фронте — минные поля, созданные российскими силами. На Западе назвали такую тактику РФ главным оружием.