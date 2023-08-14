Spiegel назвал самое точное оружие Путина

Spiegel: минные поля являются самым эффективным оружием Владимира Путина
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВСУ столкнулись большим количеством мин в ходе своего наступления, пишет Der Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В распоряжении президента России Владимира Путина есть оружие, которое считается самым эффективным. Минные поля входят в оборонительную систему, построенную российскими войсками, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Самым точным оружием Путина являются минные поля. Попытки ВСУ прорубить проходы в минных заграждения не увенчиваются успехом», — говорится в материале журнала. Там добавили, что контрнаступление Украины застряло при переходе российской оборонительной системы. В состав этой системы входят дзоты, заграждения из колючей проволоки, огневые позиции, противотанковые рвы и заграждения.

Из-за плотно заминированных полей украинские войска вынуждены передвигаться медленно, пользуясь укрытиями в виде деревьев и кустарников. Земля на юге страны заминирована на протяжении до 16 километров. Украинские специалисты по разминированию оценивают количество российских мин почти в 1500 на квадратный километр. Попытки саперной техники прорваться через минные поля несколько раз провалились, из-за большого количества обстрелов со стороны ВС РФ, заключили в журнале.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины не смогут достигнуть линии обороны России, пока не преодолеют минные поля. Он подчеркнул, что это является необходимым условием для успешного прорыва и выполнения главной задачи.

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В распоряжении президента России Владимира Путина есть оружие, которое считается самым эффективным. Минные поля входят в оборонительную систему, построенную российскими войсками, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Самым точным оружием Путина являются минные поля. Попытки ВСУ прорубить проходы в минных заграждения не увенчиваются успехом», — говорится в материале журнала. Там добавили, что контрнаступление Украины застряло при переходе российской оборонительной системы. В состав этой системы входят дзоты, заграждения из колючей проволоки, огневые позиции, противотанковые рвы и заграждения. Из-за плотно заминированных полей украинские войска вынуждены передвигаться медленно, пользуясь укрытиями в виде деревьев и кустарников. Земля на юге страны заминирована на протяжении до 16 километров. Украинские специалисты по разминированию оценивают количество российских мин почти в 1500 на квадратный километр. Попытки саперной техники прорваться через минные поля несколько раз провалились, из-за большого количества обстрелов со стороны ВС РФ, заключили в журнале. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины не смогут достигнуть линии обороны России, пока не преодолеют минные поля. Он подчеркнул, что это является необходимым условием для успешного прорыва и выполнения главной задачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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