Spiegel назвал самое точное оружие Путина

Spiegel: минные поля являются самым эффективным оружием Владимира Путина

14 августа 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

ВСУ столкнулись большим количеством мин в ходе своего наступления, пишет Der Spiegel Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В распоряжении президента России Владимира Путина есть оружие, которое считается самым эффективным. Минные поля входят в оборонительную систему, построенную российскими войсками, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Самым точным оружием Путина являются минные поля. Попытки ВСУ прорубить проходы в минных заграждения не увенчиваются успехом», — говорится в материале журнала. Там добавили, что контрнаступление Украины застряло при переходе российской оборонительной системы. В состав этой системы входят дзоты, заграждения из колючей проволоки, огневые позиции, противотанковые рвы и заграждения. Из-за плотно заминированных полей украинские войска вынуждены передвигаться медленно, пользуясь укрытиями в виде деревьев и кустарников. Земля на юге страны заминирована на протяжении до 16 километров. Украинские специалисты по разминированию оценивают количество российских мин почти в 1500 на квадратный километр. Попытки саперной техники прорваться через минные поля несколько раз провалились, из-за большого количества обстрелов со стороны ВС РФ, заключили в журнале. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины не смогут достигнуть линии обороны России, пока не преодолеют минные поля. Он подчеркнул, что это является необходимым условием для успешного прорыва и выполнения главной задачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В распоряжении президента России Владимира Путина есть оружие, которое считается самым эффективным. Минные поля входят в оборонительную систему, построенную российскими войсками, которая представляет собой масштабную и непроходимую структуру. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Самым точным оружием Путина являются минные поля. Попытки ВСУ прорубить проходы в минных заграждения не увенчиваются успехом», — говорится в материале журнала. Там добавили, что контрнаступление Украины застряло при переходе российской оборонительной системы. В состав этой системы входят дзоты, заграждения из колючей проволоки, огневые позиции, противотанковые рвы и заграждения. Из-за плотно заминированных полей украинские войска вынуждены передвигаться медленно, пользуясь укрытиями в виде деревьев и кустарников. Земля на юге страны заминирована на протяжении до 16 километров. Украинские специалисты по разминированию оценивают количество российских мин почти в 1500 на квадратный километр. Попытки саперной техники прорваться через минные поля несколько раз провалились, из-за большого количества обстрелов со стороны ВС РФ, заключили в журнале. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины не смогут достигнуть линии обороны России, пока не преодолеют минные поля. Он подчеркнул, что это является необходимым условием для успешного прорыва и выполнения главной задачи.