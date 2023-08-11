Западные аналитики подсчитали потери ВСУ

NYT: Украина потеряла более 150 тысяч бойцов с начала СВО

12 августа 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные чиновники и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции (СВО) Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает газета The New York Times. «Киев нечасто раскрывает данные. Западные чиновники и аналитики насчитали более 150 тысяч украинских военнослужащих, которые были ранены или убиты в ходе СВО», — говорится в материале издания . При этом, как отмечает газета, число украинцев, пытающихся избежать службы, растет. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% военнослужащих во время неудачных атак в Донбассе. По его словам, командование пытается восполнить потери бойцами, которые не прошли должную подготовку. В Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении накануне Киев потерял большое количество солдат и военной техники, передает «Царьград».

Западные чиновники и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции (СВО) Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает газета The New York Times. «Киев нечасто раскрывает данные. Западные чиновники и аналитики насчитали более 150 тысяч украинских военнослужащих, которые были ранены или убиты в ходе СВО», — говорится в материале издания. При этом, как отмечает газета, число украинцев, пытающихся избежать службы, растет. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% военнослужащих во время неудачных атак в Донбассе. По его словам, командование пытается восполнить потери бойцами, которые не прошли должную подготовку. В Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении накануне Киев потерял большое количество солдат и военной техники, передает «Царьград».