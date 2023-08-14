14 августа 2023

По Челябинску ездит автомобиль с рекламой мухоморов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, мухомор, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Рыжий считает, что бизнес с продажей мухоморов необходимо проверить на легальность Фото:

Жители Челябинска жалуются на автомобиль, который ездит по городу с рекламой мухоморов. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«К нам стали поступать жалобы от жителей Челябинска о рекламе психоактивного вещества на автомобиле. Люди все чаще стали наблюдать его в городе. Для них на машине и написан номер телефона. Как говорится: „Все для людей!“», — рассказал URA.RU Рыжий.

Рыжий считает, что пропагандировать мусцимол, активное в мухоморе вещество, не нормально в нашем обществе. Обращения от ОНФ с просьбой проверить бизнесменов направлено в УФАС и региональную прокуратуру.

«Продавец гарантирует легальность психоактивного вещества. Вот и проверим», — заключил Рыжий.

На автомобиле размещена реклама микродозинга красного мухомора
На автомобиле размещена реклама микродозинга красного мухомора

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Жители Челябинска жалуются на автомобиль, который ездит по городу с рекламой мухоморов. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «К нам стали поступать жалобы от жителей Челябинска о рекламе психоактивного вещества на автомобиле. Люди все чаще стали наблюдать его в городе. Для них на машине и написан номер телефона. Как говорится: „Все для людей!“», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий считает, что пропагандировать мусцимол, активное в мухоморе вещество, не нормально в нашем обществе. Обращения от ОНФ с просьбой проверить бизнесменов направлено в УФАС и региональную прокуратуру. «Продавец гарантирует легальность психоактивного вещества. Вот и проверим», — заключил Рыжий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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