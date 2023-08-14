Жители Челябинска жалуются на автомобиль, который ездит по городу с рекламой мухоморов. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«К нам стали поступать жалобы от жителей Челябинска о рекламе психоактивного вещества на автомобиле. Люди все чаще стали наблюдать его в городе. Для них на машине и написан номер телефона. Как говорится: „Все для людей!“», — рассказал URA.RU Рыжий.
Рыжий считает, что пропагандировать мусцимол, активное в мухоморе вещество, не нормально в нашем обществе. Обращения от ОНФ с просьбой проверить бизнесменов направлено в УФАС и региональную прокуратуру.
«Продавец гарантирует легальность психоактивного вещества. Вот и проверим», — заключил Рыжий.
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