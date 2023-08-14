По Челябинску ездит автомобиль с рекламой мухоморов. Фото

15 августа 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Рыжий считает, что бизнес с продажей мухоморов необходимо проверить на легальность Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинска жалуются на автомобиль, который ездит по городу с рекламой мухоморов. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «К нам стали поступать жалобы от жителей Челябинска о рекламе психоактивного вещества на автомобиле. Люди все чаще стали наблюдать его в городе. Для них на машине и написан номер телефона. Как говорится: „Все для людей!“», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий считает, что пропагандировать мусцимол, активное в мухоморе вещество, не нормально в нашем обществе. Обращения от ОНФ с просьбой проверить бизнесменов направлено в УФАС и региональную прокуратуру. «Продавец гарантирует легальность психоактивного вещества. Вот и проверим», — заключил Рыжий. На автомобиле размещена реклама микродозинга красного мухомора фото: пресс-служба ОНФ

Жители Челябинска жалуются на автомобиль, который ездит по городу с рекламой мухоморов. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «К нам стали поступать жалобы от жителей Челябинска о рекламе психоактивного вещества на автомобиле. Люди все чаще стали наблюдать его в городе. Для них на машине и написан номер телефона. Как говорится: „Все для людей!“», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий считает, что пропагандировать мусцимол, активное в мухоморе вещество, не нормально в нашем обществе. Обращения от ОНФ с просьбой проверить бизнесменов направлено в УФАС и региональную прокуратуру. «Продавец гарантирует легальность психоактивного вещества. Вот и проверим», — заключил Рыжий.