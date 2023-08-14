14 августа 2023

В Челябинске мужчину избили и переехали машиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
У мужчины зафиксированы перелом черепа и бедра, а также сотрясение мозга Фото:

В Челябинске на улице Монакова, 6А мужчину избили и переехали машиной вблизи его дома. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по городу.

«Сообщение зарегистрировано в отделении полиции по Советскому району. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и установление обстоятельств», — сообщили URA.RU в УМВД.

По данным издания «74.ру», устроивший нападение позвонил по домофону в квартиру пострадавшего и спрятался в кустах. Когда последний вышел, неизвестный напал на него сзади. После он сел в машину, переехал свою жертву и скрылся. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.

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В Челябинске на улице Монакова, 6А мужчину избили и переехали машиной вблизи его дома. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по городу. «Сообщение зарегистрировано в отделении полиции по Советскому району. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и установление обстоятельств», — сообщили URA.RU в УМВД. По данным издания «74.ру», устроивший нападение позвонил по домофону в квартиру пострадавшего и спрятался в кустах. Когда последний вышел, неизвестный напал на него сзади. После он сел в машину, переехал свою жертву и скрылся. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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