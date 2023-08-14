В Челябинске мужчину избили и переехали машиной

15 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

У мужчины зафиксированы перелом черепа и бедра, а также сотрясение мозга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на улице Монакова, 6А мужчину избили и переехали машиной вблизи его дома. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по городу. «Сообщение зарегистрировано в отделении полиции по Советскому району. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и установление обстоятельств», — сообщили URA.RU в УМВД. По данным издания «74.ру», устроивший нападение позвонил по домофону в квартиру пострадавшего и спрятался в кустах. Когда последний вышел, неизвестный напал на него сзади. После он сел в машину, переехал свою жертву и скрылся. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.

В Челябинске на улице Монакова, 6А мужчину избили и переехали машиной вблизи его дома. Информацию URA.RU подтвердили в УМВД по городу. «Сообщение зарегистрировано в отделении полиции по Советскому району. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и установление обстоятельств», — сообщили URA.RU в УМВД. По данным издания «74.ру», устроивший нападение позвонил по домофону в квартиру пострадавшего и спрятался в кустах. Когда последний вышел, неизвестный напал на него сзади. После он сел в машину, переехал свою жертву и скрылся. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.