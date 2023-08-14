Под Челябинском в микрорайоне «Твоя Привилегия» застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» построит и оборудует новую школу, рассчитанную на 1100 детей. Здание нового IT-лицея будет кирпичным, без купольных конструкций, как в предыдущем проекте, рассказал URA.RU директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков.
«Проект аналогичен нашему IT-лицею, который был открыт в микрорайоне „Твоя Привилегия“ в 2023 году. За исключением того, что новая школа будет сделана из кирпича и будет без купольных конструкций», — сообщил Гришанков.
По проекту планируется построить одноэтажное здание, в котором за каждым классом начальной школы будет закреплен свой кабинет с отдельным выходом. При входе в школу установят систему Face ID, турникеты, видеонаблюдение. Во многих классах парты будут рассчитаны на одного ученика. Кроме того, для детей предусмотрены индивидуальные шкафчики, которые будут находиться в классе.
Учреждение будет работать как школа полного дня. Учебные классы смогут трансформироваться в зоны коворкинга и нетворкинга. В целом школа будет ориентирована на освоение цифровых профессий. Как отметил директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг», строительство нового IT-лицея планируется начать уже в начале сентября.
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