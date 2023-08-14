14 августа 2023

В элитном микрорайоне Челябинска в сентябре начнут строить новую школу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, ученики, учеба, очки виртуальной реальности, школа, школьники, vr очки, лицей
Проект аналогичен IT-лицею, который был открыт в микрорайоне в 2023 году Фото:

Под Челябинском в микрорайоне «Твоя Привилегия» застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» построит и оборудует новую школу, рассчитанную на 1100 детей. Здание нового IT-лицея будет кирпичным, без купольных конструкций, как в предыдущем проекте, рассказал URA.RU директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков.

«Проект аналогичен нашему IT-лицею, который был открыт в микрорайоне „Твоя Привилегия“ в 2023 году. За исключением того, что новая школа будет сделана из кирпича и будет без купольных конструкций», — сообщил Гришанков.

По проекту планируется построить одноэтажное здание, в котором за каждым классом начальной школы будет закреплен свой кабинет с отдельным выходом. При входе в школу установят систему Face ID, турникеты, видеонаблюдение. Во многих классах парты будут рассчитаны на одного ученика. Кроме того, для детей предусмотрены индивидуальные шкафчики, которые будут находиться в классе.

Учреждение будет работать как школа полного дня. Учебные классы смогут трансформироваться в зоны коворкинга и нетворкинга. В целом школа будет ориентирована на освоение цифровых профессий. Как отметил директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг», строительство нового IT-лицея планируется начать уже в начале сентября.

Площадь под застройку новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия» составит более 29 тысяч квадратных метров
Площадь под застройку новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия» составит более 29 тысяч квадратных метров

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Под Челябинском в микрорайоне «Твоя Привилегия» застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» построит и оборудует новую школу, рассчитанную на 1100 детей. Здание нового IT-лицея будет кирпичным, без купольных конструкций, как в предыдущем проекте, рассказал URA.RU директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. «Проект аналогичен нашему IT-лицею, который был открыт в микрорайоне „Твоя Привилегия“ в 2023 году. За исключением того, что новая школа будет сделана из кирпича и будет без купольных конструкций», — сообщил Гришанков. По проекту планируется построить одноэтажное здание, в котором за каждым классом начальной школы будет закреплен свой кабинет с отдельным выходом. При входе в школу установят систему Face ID, турникеты, видеонаблюдение. Во многих классах парты будут рассчитаны на одного ученика. Кроме того, для детей предусмотрены индивидуальные шкафчики, которые будут находиться в классе. Учреждение будет работать как школа полного дня. Учебные классы смогут трансформироваться в зоны коворкинга и нетворкинга. В целом школа будет ориентирована на освоение цифровых профессий. Как отметил директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг», строительство нового IT-лицея планируется начать уже в начале сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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