Управляющая компания из ЯНАО задолжала тюменским энергетикам

15 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Управляющая компания в Губкинском задолжала тюменским энергетикам оплату за ресурсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) ООО «Главная жилищная компания», занимающаяся управлением жилыми домами», задолжала тюменским энергетикам оплату за ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «У управляющей компании перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячные величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Задолженность за энергоснабжение погашена», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Проверка, проведенная прокуратурой ЯНАО, выявила грубое нарушение нарушения лицензионных правил при управлении многоквартирными домами. За проступок должностные лица управляющей компании привлечены к административной ответственности.

В Губкинском (ЯНАО) ООО «Главная жилищная компания», занимающаяся управлением жилыми домами», задолжала тюменским энергетикам оплату за ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «У управляющей компании перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячные величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Задолженность за энергоснабжение погашена», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Проверка, проведенная прокуратурой ЯНАО, выявила грубое нарушение нарушения лицензионных правил при управлении многоквартирными домами. За проступок должностные лица управляющей компании привлечены к административной ответственности.