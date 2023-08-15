Управляющая компания из ЯНАО задолжала тюменским энергетикам

В Губкинском (ЯНАО) ООО «Главная жилищная компания», занимающаяся управлением жилыми домами», задолжала тюменским энергетикам оплату за ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры округа.
«У управляющей компании перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячные величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Задолженность за энергоснабжение погашена», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Проверка, проведенная прокуратурой ЯНАО, выявила грубое нарушение нарушения лицензионных правил при управлении многоквартирными домами. За проступок должностные лица управляющей компании привлечены к административной ответственности.
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